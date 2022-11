Diksmuide warmt zich vanaf vrijdag 25 november op voor de Warmste Week met tal van winterse activiteiten

De Warmste week staat dit jaar in teken van kansarmoede. Iets waar Diksmuide zich ook hard voor inzet. Verschillende diensten staken de koppen bijeen en werkten een aantal initiatieven uit zodat het stadsbestuur een mooie cent kan doneren om komaf te maken met kansarmoede.

“Iedereen verdient een kans in het leven”, laat het stadsbestuur weten. “Onder dat mom kun je de komende periode verschillende activiteiten meepikken waarvan een deel van de inkomsten naar de Warmste Week wordt doorgestort. Van sommige activiteiten zal je het – toepasselijk – warm krijgen. Kom mee wandelen of lopen tijdens de klavertje vier run, een sponsorloop tegen kansarmoede, in Beerst. De gemeentelijke basisscholen in Beerst, Keiem, Leke en Esen dagen leerlingen, ouders en sympathisanten uit om mee te lopen of te wandelen tijdens de Klavertje vier run. Leg tussen 14 en 17 uur zoveel mogelijk rondjes af van 1,2 kilometer rond de basisschool in Beerst.”

De scholen dagen deelnemers uit om 10 kilometer te wandelen of te lopen, individueel, met een groepje, of door elkaar af te lossen. “Sponsor je liever zonder fysieke inspanning? Kom dan vanaf 16 uur de sfeer opsnuiven bij de bar en eetstand bij de school (Hendrik Consciencestraat 7). Meer info en inschrijven via www.gemeenteschooldiksmuide.be/klavertjevierrun. Laat bij het inschrijven weten hoeveel sponsoring je verzamelde voor jouw inspanning.”

Kerstloop

Twee weken later gaat op 9 december het kerstmarktweekend van start met een kerstloop. “De opbrengst gaat integraal naar de Warmste week. Lopen doe je in een leuke kerstoutfit of met leuke kerstaccessoires. Het parcours start en eindigt op de Grote Markt, één ronde is 2,5 km lang, je kiest zelf of je één of twee rondes loopt. Er is ook een kidsrun. Afsluiten kun je doen met een lekker drankje op de kerstmarkt. De kerstloop is recreatief en voor iedereen. De enige prijs van de avond gaat naar de deelnemer met de origineelste outfit. Je kunt kiezen tussen drie verschillende afstanden: 19 uur: kidsrun 500 meter, 19.30 uur: kidsrun 1.000 meter en 20 uur: kerstloop 2,5 km (1 ronde) of 5 km (2 rondes). Inschrijven kan via www.diksmuide.be/sport. Meer info via 051 79 33 00 of sportdienst@diksmuide.be.”

