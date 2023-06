Dieter Huyghe uit Ooigem over Guns N’ Roses op Graspop: “Ontgoocheld in zijn stem!”

Na het optreden van headliner Guns N’ Roses op de Graspop Metal Meeting in Dessel spraken we met Dieter Huyghe uit Ooigem, die uitzonderlijk voor deze gelegenheid zijn frituur in Bavikhove in de handen gaf van zijn team om zijn jeugdidolen eindelijk live eens te zien.

Hij was wat ontgoocheld, vooral dan in de stem van Axl Rose. “Hij zingt maar op 30% van wat hij zo sterk deed 25 jaar geleden en soms echt vals. En wat zijn die mannen verouderd!,” zegt Dieter in zijn Guns N’ Roses t-shirt. “De band is absoluut TOP met Duff en Slash in het bijzonder, maar het doet pijn aan mijn oren om bepaalde hits zo te zien brengen. Hij zingt gewoon niet meer goed, haalt gewoon de hoge noten niet meer. Ondanks dat de band eigenlijk fantastisch speelt, verknalt Axl het telkens weer. Bepaalde oudere hits herkende ik gewoonweg niet. Wel is het fantastisch om de hits live te horen na al die tijd, zeker het gitaarwerk van Slash is fantastisch. Duff (de bassist) staat te spelen en je ziet hem gewoon denken: dit is niet meer ok (lacht). Ze speelden wel de grote hits van weleer met ‘Welcome To The Jungle’, ‘Civil War’ – die wel eventjes hoop gaf in zijn stem – ‘Estranged’ en ‘November Rain’, die de openingsdans was op ons huwelijk. Eindelijk zie ik ze eens live met de originele bezetting, toen de originele band uit elkaar ging dacht ik: ik ga ze nooit live kunnen zien, maar van zodra ik hoorde dat ze terug in de originele bezetting speelden met Axl Rose, Duff McKagan, Slash en Dizzy Reed stond dit optreden al op mijn verlanglijstje…Ik vind het wel echt jammer. Bij momenten hoor je wel eens de Axl Rose van weleer, dat is dan echt genieten. Ook zijn bewegingen zijn nog herkenbaar van de video’s die ik zag toen ik jong was. Misschien zal ik wel nog eens die oude live beelden bekijken van vroeger om mijn herinneringen terug positief te zetten (lacht)”, besluit Dieter. (PADI & Sandro)