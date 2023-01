Dichterscollectief viert lustrum met ‘Dichter bijeen’

Op zondag 29 januari om 10 uur organiseert het Meulebeeks Dichterscollectief een poëzievoormiddag in het Karel van Mandergebouw op de Vondelsite dat ook de Academie voor Muziek en Woord herbergt. Het geheel kadert in de Week van de Poëzie die als nationaal thema ‘Vriendschap’ meekreeg.

Het Meulebeeks Dichterscollectief ging in 2017 van start met ‘Dichter bij Huis’, het initiatief dat toen in de bib gehouden werd, kende zo een succes dat het jaar nadien diende uitgeweken te worden naar de grote zaal van de academie voor Muziek en Woord. Met ‘Dichters slopen muren’ durfden zeven dichters het toen aan om anderstaligen uit te nodigen die in eigen moedertaal een gedicht declameerden. ‘Vers geregeld’ volgde in 2019 en een jaar later stond poëzie naast kunst van eigen bodem. Lokale kunstenaars zorgden voor een artistiek werk dat werd tentoongesteld in de bib.

Toen kwam corona. In 2021 werd er geen poëzievoormiddag gehouden en in 2022 hielden de Meulebeekse dichters het bij het ophangen van gedichten aan enkele krulwilgentakken in bloei in de bib. Nu, in 2023, kan men opnieuw aanknopen met de traditie en de gedichten brengen van op een podium, dit voor de vijfde maal in het bestaan van het collectief. Het thema dit jaar luidt: ‘Dichter bijeen’. Zorgen voor poëtische momenten: Carine Tallieu, Linda Denys, Els Vander Velpen, Geert Tallieu, Johny Boussauw, Tom Veys, Lieven Van Parys en Luc Bouckhuyt.

‘Dichter bijeen’ zette de dichters er eveneens toe aan om een collagegedicht te schrijven dat die zondagvoormiddag naar voor zal gebracht worden. Bij deze editie horen ook enkele muzikale intermezzo’s. Gastmuzikant dit jaar is Meulebekenaar Iben Naessens. De toegang tot de poëzievoormiddag is gratis. (LB)