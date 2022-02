Dichteres luistert valentijnsdiners op in Diksmuide

Dit valentijnsweekend zal woordkunstenares Annelies Puype voor het eerst voorlezen uit haar eerste dichtbundel. Dat doet ze in restaurant Water en Vuur, tussen elke gang van de diners door. Zowel de dichteres als chef-kok Tijl De Vriendt kijken al uit naar hun ‘spannende samenwerking’.

Annelies Puype (31) bleef na haar studies communicatiewetenschappen hangen in Gent, maar heeft Diksmuidse roots. Als studente kluste ze zeven jaar lang elk weekend bij in restaurant Water en Vuur, dat toen nog in een schip was ondergebracht dat pal voor de IJzertoren lag aangemeerd. Nu maakt ze haar terugkeer, op de nieuwe locatie aan de Grote Dijk. Weliswaar niet als zaalmedewerkster, maar als dichteres.

Dichtbundel

“Als kind was ik al geïnteresseerd in taal en schreef ik alle dagelijke belevenissen en gevoelens van mij af in een dagboek. Later publiceerde ik mijn schrijfsels op een blog en op sociale media. Vooral mijn eerlijkheid werd daarbij gewaardeerd in de vele reacties, wat mij dan weer een boost gaf om ermee door te gaan”, vertelt Annelies.

“Zo nam ik deel aan wedstrijden en groeide het idee om een dichtbundel uit te brengen. Die droom werd afgelopen najaar werkelijkheid met Ik laat me gebeuren: een publicatie van 100 pagina’s die ik in beperkte oplage in eigen beheer uitbracht. Die gedichten gaan over de liefde, de eerste verliefdheid en zelfliefde, met alle licht- en schaduwkanten die daarbij horen. De bundel werd verkocht aan familie, vrienden en online volgers, maar ik zag dit ook als een visitekaartje voor kunstenfestivals, waar ik deze zomer graag zou optreden.”

Taalfan

Tijl vervroegt die plannen evenwel, door Annelies nu al uit te nodigen in zijn restaurant. “Als taalliefhebber en als vroege fan van Annelies haar werk, kocht ook ik haar bundel. Wij houden ervan om hier iets origineels te doen met Valentijn. Eerder nodigden we bijvoorbeeld mannenkoor Septem Viri uit voor een concert, en zo’n tien jaar geleden kwam er al eens een groep dichters.”

“Nu dacht ik dus aan Annelies, als een leuke extra voor onze tafelgasten. Ik weet niet of zij speciaal voor haar komen, al vermeldden sommigen bij hun reservatie wel dat ze uitkijken naar de poëtische avond”, stelt hij.

“Het is haar eerste keer, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Annelies dat goed zal doen. Zelf zal ik natuurlijk in mijn potten staan roeren, maar ik hoop om af en toe eens een flard te kunnen meepikken om zo uiteindelijk toch het geheel te hebben gezien en gehoord”, vertelt Tijl.

Verboden vruchten

De chef kroop overigens zelf in zijn pen om enkele woordspelingen en stijlfiguren in de menukaart te verwerken. Zo schotelt hij dit weekend onder meer ‘hartstondige hapjes’, ‘schone scheefschaatsende schorsenerenschijfjes’ en ‘een orgie van verboden vruchten’ voor.

“Als single had ik geen valentijnsplannen, dus ging ik graag op de uitnodiging in”, lacht Annelies. Zij mag dit weekend telkens aanschuiven voor de zes- en driegangenmenu’s, waarbij ze dan na elke gang tussen de tafels zal rechtstaan om voor te dragen. “Mijn papa komt eten met zijn vrouw, maar voor de rest weet ik niet wie ik tijdens het voordragen in de ogen zal kunnen kijken. Dat stelt mij enerzijds gerust, maar anderzijds maakt dit het natuurlijk ook heel spannend.”

“Het wordt een bonte mix van korte en langere rijmen over de liefde en seks, die zowel gelukzalig, hitsig als kwetsbaar kunnen zijn. Wie weet, kan ik zo ergens een traan laten rollen, of iemand rode wangen bezorgen”, hoopt ze stiekem.

“Het gaat vooral om stukken uit mijn bundel, maar ook om nieuwer werk. Ik treed zowel op vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag en -avond als maandagavond op, maar ik zal niet altijd dezelfde gedichten brengen”, verklapt de dichteres alvast.

Te koop

De eerste druk van Ik laat me gebeuren is uitverkocht, maar Annelies bestelde twintig nieuwe exemplaren, die dit weekend aan 25 euro verkrijgbaar zullen zijn in het restaurant. Afgelopen weekend was de zaak al volzet voor de zesgangenmenu’s op vrijdag- en zaterdagavond, zondagmiddag en maandagavond. Enkel voor het ‘vluggertjes-menu’ met drie gangen, op zondagavond, waren er toen nog enkele tafeltjes beschikbaar. Snel wezen is de boodschap! (WVH)