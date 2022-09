Dichten tegen armoede tijdens Open Monumentendag

Open Monumentendag is meer dan gebouwen bezoeken. Op zondag 11 september kan je ook deelnemen aan een literaire avond in de De Bremstruik. Vier grote namen uit de dichtwereld zakken af naar Roeselare en geven een stem aan armoede.

Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van duurzaamheid. Woordentij, de literaire organisatie van Tom Veys en Daniel Billiet, die kleinschalige poëzie-evenementen organiseert, pakt dit thema aan om armoede in de kijker te zetten. “De Kerit is een Roeselaarse armoedeorganisatie die werkt vanuit de Bremstruik en hun duurzame aanpak geeft mensen terug een toekomst. Met deze avond willen we deze problematiek eens op een andere, poëtische manier belichten”, vertelt Tom Veys.

Mede-organisator en dichter Daniel Billiet sprak zijn netwerk aan en slaagde erin enkele grote namen uit de dichtwereld naar Roeselare te krijgen. “En we krijgen enkele primeurs”, vertelt Tom. “Speciaal voor deze avond schreven de dichters een nieuw gedicht over armoede. We starten met Charles Ducal. Hij schrijft geëngageerde gedichten en was in 2014 zelfs Dichter des Vaderlands. Delphine Lecompte, onze tweede grote naam, kennen de meesten vooral door De Slimste Mens, maar ze is al lang een hele straffe dichteres. Sara Eelen daarentegen, is een jong talent. Ze is ook klimaatdichter en mocht al verschillende gedichten publiceren in literaire tijdschriften.” Daniel Billiet zal zelf ook een gedicht voordragen en Tom zorgt voor de muzikale omkadering met een aantal zelfgeschreven nummers. “En om het rijtje compleet te maken, zorgt onze Roeselaarse stadsdichter, Edward Hoornaert, voor een poëtische inleiding.”

Vrijwillige bijdrage

Na afloop krijgen alle aanwezigen de gedichten mee naar huis. “We kunnen deze avond gratis aanbieden dankzij de steun van stad Roeselare en de erfgoedwerking”, weet Tom nog. “Maar wie dat wil, kan de avond zelf een bijdrage schenken die integraal naar de werking van de Kerit gaat. Zeker doen dus!” (LC)

De literaire avond vindt plaats op zondag 11 september in De Bremstruik, Arme Klarenstraat 36. Wie dat wenst kan van 17.30 tot 18.30 uur deelnemen aan een rondgang in De Bremstruik. De poëzieavond start stipt om 19 uur.