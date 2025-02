Deze zomer strijkt opnieuw musicalspektakel neer aan Kasteel van Wijnendale: “Ticketverkoop loopt als een trein”

Na het grote succes van de musical Marie-Antoinette in september 2023 brengt het productiehuis Historalia van 13 augustus tot en met 6 september een nieuw musicalspektakel naar het Kasteel van Wijnendale, met name 1830. Zopas werd de hoofdcast voorgesteld en die is er helemaal klaar voor. In totaal zullen er meer dan 110 acteurs, zangers, dansers en figuranten op het podium staan.

Vertrekkend vanuit de wortels van onze nationale geschiedenis brengt 1830 op een overweldigende manier hulde aan het ontstaan van het koninkrijk België. Net zoals bij Marie-Antoinette werd de muziek gecomponeerd door Sam Gevers en is de regie in handen van Luc Stevens, de man die ook het script geschreven heeft.

De perfecte locatie

“Het Kasteel van Wijnendale met zijn rijke geschiedenis en prachtige omgeving is de perfecte locatie om het verhaal van de Belgische revolutie tot leven te brengen”, zegt kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele. “Ik ben vereerd dat Historalia hier opnieuw een historische musical brengt. Dat gebeurt aan de achterkant van het kasteel. Ik ben ervan overtuigd dat 1830 net als de vorige productie Marie-Antoinette een schitterend spektakel zal worden.”

“De ticketverkoop loopt alvast erg goed”, weet pr-verantwoordelijke Peter Mariën. “Zij die van Marie-Antoinette hebben genoten, willen er straks weer bij zijn.”

1830 biedt een revolutionaire kijk op het ontstaan van België. De revolutiegolf die in de 19de eeuw over heel Europa woedde, breidde zich als een olievlek uit tot ze ook onze contreien bereikte. Dit tot groot ongenoegen van de Hollanders, die onder leiding van Koning Willem I het gezag hadden over de Belgische gebieden. De Belgen drukten almaar meer hun ontevredenheid uit over de regeerstijl van Willem I en op een avond werd Brussel in rep en roer gezet. Sleutelfiguren zoals Frédéric de Merode en Louis de Potter vochten mee voor de vrijheid van het Belgische volk.

Tijdens de musical leer je gaandeweg een Brussels gezin kennen dat alles van dichtbij meemaakt. Vader André is een felle verzetsstrijder, zijn dochter Anna en zijn jongste kinderen Ketje en Josephine raken elk op hun eigen manier verweven in de revolutie. 1830 vertelt hun boeiende verhaal vol actie, liefde en emotie.

Ketje en Josephine

Voor Marie-Antoinette konden de toeschouwers plaatsnemen op een comfortabele, overdekte tribune met 1.400 zitjes. Voor 1830 gaat Historalia nog een stuk verder en voorziet een overdekte tribune met liefst 1.800 zitjes.

“Op podium staan geeft je een fijn gevoel”

Nadat ze wisten te overtuigen tijdens de audities met meer dan 70 kandidaten, zullen Jerome De Burghgraeve (12) uit Kortemark en Mauro Degroote (14) uit Deerlijk afwisselend als Ketje de kinderhoofdrol vertolken. Ketje is het guitige zoontje van verzetsstrijder André. Als jongere zusje Josephine krijgen Jerome en Mauro afwisselend Elise Lagrou (11) uit Wingene en Fay De Bruyne (11) uit Torhout aan hun zijde. “Het wordt keihard repeteren, maar we hebben er enorm veel zin in”, zeggen ze. “Op het podium staan geeft je een fijn gevoel.”

Bol van de dynamiek

De volwassen hoofdcast bestaat uit de doorgewinterde artiesten David Cantens, Maike Boerdam, Pieter Casteleyn, Lotte Heuten, Tim Saey, Nordin De Moor, Pieter Jan De Paepe, Belle Van der Pijl, Rick Van den Belt en Ad Knippels. Zij zullen tijdens de musical zowel historische als fictieve personages tot leven brengen. Allen hebben ruime ervaring in het wereldje van het acteren en zingen. Voor de choreografie staat de Nederlander Roy Jonathans in.

“De voorstelling zal om en bij de twee uur duren”, zegt regisseur Luc Stevens. “De toeschouwers zullen de onafhankelijkheid van België meemaken door zowel de ogen van de Brusselaars als van de Hollanders. Een café vormt een van de decors. De musical staat bol van de dynamiek. We vinden het belangrijk om met iedereen die bij de productie betrokken is, een hechte groep te vormen. Het enthousiasme is nu al heel groot. Houden zo!”