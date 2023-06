Deze zomer is ‘KH Summer Camp’ op het strand van Knokke-Heist dé place to be aan zee

Lost Frequencies komt er een exclusieve show geven met zeezicht, maar dat is niet alles: de hele zomer wordt het evenementenstrand in Knokke-Heist omgetoverd tot ‘KH Summer Camp’, ofwel een pop-up die voor muzikale beleving, topnamen en een onvergetelijke zomer staan. Wat mag je verwachten? En hoe ziet het programma er momenteel uit? “We zijn overtuigd dat dit perfect past bij onze merkidentiteit.”

Het evenementenstrand van Knokke-Heist is alom bekend, maar deze zomer zal er pas écht veel te doen zijn. De kustgemeente pakt namelijk uit met ‘KH Summer Camp’. De gezichten achter deze concessieovereenkomst zijn lokale, betrouwbare namen als John Noseda, Thomas Van Hoof en Christophe Glorieux, onder andere bekend als de oprichters van het WECANDANCE festival en medeoprichters van Kitsch Club, Calypso en Cicciolina in het casino van Knokke-Heist. “Zij zullen de komende vier jaar, tot 2026, een kwaliteitsvolle invulling voorzien”, zegt het gemeentebestuur.

Wat mag je nu verwachten? Heel wat, zo leert een eerste blik op het programma ons. Het wordt een belevingssite waar wereldbekende namen komen optreden, maar ook gewoon middagen zijn voor kinderen of waar je aan yoga kunt doen. Ook comedy staat op de planning. “Het concept nodigt iijdens de zomermaanden iedereen uit om te genieten van een uitgebreid aanbod aan activiteiten”, gaat het gemeentebestuur verder. “Zowel inwoners, tweedeverblijvers als bezoekers krijgen hier de unieke kans om deel te nemen aan sportsessies op het strand, maar ook om volledig los te gaan op concerten met wereldberoemde artiesten. En ook de kleine bezoekers worden niet vergeten met een Twist And Drink Kids Day op zondag 23 juli. De concerten voor Deense DJ en muziekproducent Kölsch & Belgische DJ en producer Lost Frequencies waren alvast op enkele uren onmiddellijk uitverkocht. Wat aantoont dat Knokke-Heist overduidelijk klaar is voor een unieke, zomerbeleving op het evenementenstrand.” Staat nog op de planning: onder andere een ‘Kitch Club on the Beach’ en ‘Paradisco’.

Past bij merkidentiteit

Knokke-Heist koos bewust voor een samenwerking over meerdere jaren. De gemeente is ervan overtuigd dat uit deze samenwerking de komende jaren heel wat kwaliteitsvolle evenementen zullen voortvloeien, zowel met nationale als internationale uitstraling die perfect passen bij de merkidentiteit van Knokke-Heist. “Op deze manier kan het doelpubliek van Knokke-Heist op duurzame wijze vernieuwd worden”, klinkt het. (MM)