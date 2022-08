Deze West-Vlamingen kijken extra hard uit naar Kamping Kitsch, de grootste verkleedpartij van het land

Haal die gekke zonnebrillen, fluo jasjes en gescheurde netkousen maar boven, want het is weer tijd voor Kamping Kitsch Club. Het walhalla van de wansmaak zet zaterdag zijn tenten opnieuw op in Kortrijk voor de grootste verkleedpartij van het land. Wij spraken met drie West-Vlamingen die extra hard uitkijken naar het festival.

Febe bezoekt het festival voor het eerst

Als verpleegkundige zijn de vrije weekends van Febe Lamerand (24) nogal schaars, zeker tijdens de zomermaanden. Elk jaar alle festivals afschuimen, is dus allesbehalve een evidentie.“Maar na alle filmpjes en foto’s te zien passeren op sociale media van vorige edities van Kamping Kitsch, wou ik er dit jaar écht bij zijn. Verkleedfeestjes vind ik echt top. Ik wist dus dat dit festival iets voor mij zou zijn”, vertelt de 24-jarige uit Bavikhove bij Harelbeke.

“Ik kijk echt uit naar mijn Kamping Kitsch-ontmaagding”

Febe (onder) en zus Marte zien het helemaal zitten. © JOKE COUVREUR

Jezelf tot in de puntjes uitdossen in de meest marginale kleren is een belangrijk aspect van Kamping Kitsch Club. Febe vond na lang zoeken dé perfecte outfit op de populaire fastfashion-webshop Shein. De sfeer en beleving op het festival staan ook voor haar centraal, de line-up is bijkomstig. Samen met haar zus Marte is ze er helemaal klaar voor. “Ik ben er nog nooit geweest, maar de verwachtingen liggen hoog. Ik denk wel dat die zullen ingelost worden. We gaan de dag starten met een bierontbijt bij een vriend. De ideale voorbereiding om daarna volledig los te gaan op het festival”, lacht Febe. “Ik kijk echt uit naar mijn Kamping Kitsch-ontmaagding.” (PS)

Koppel trouwt op hoofdpodium

De Mijn Stage van Kamping Kitsch is dit weekend het toneel van een erg bijzonder tafereel. Christophe Lefebvre (42) en Stéphanie Rogeau (40) uit Lauwe bij Menen stappen er in het huwelijksbootje, compleet in de foute Kamping Kitsch-stijl. Op 7 november 2020 beloofden de twee elkaar eeuwige trouw. Toen ging dat gepaard met, door de vele coronamaatregelen, een erg bescheiden feestje. “Maar nu halen we onze schade meer dan in”, glundert Christophe, freelancejournalist voor onder andere deze krant.

“Hier kan je werkelijk alle remmen loslaten”

“We zijn allebei stapelgek op Kamping Kitsch. Sinds ze in Kortrijk neergestreken zijn, hebben we nog geen editie gemist. Hier kan je alle remmen loslaten, maar gebeurt dat toch nog altijd in een ietwat gecontroleerde omgeving. Hier lopen alle lagen van de bevolking rond en zie je topondernemers en advocaten in een compleet andere gedaante. Het is één grote verkleedpartij.”

Christophe en Stéphanie gaan voor een trouwfeest om nooit meer te vergeten.

Hun huwelijk voor de wet was destijds stevig aan banden gelegd. “Het was de periode dat enkel onze getuigen mee het stadhuis in mochten”, herinnert Christophe zich. “Onze kinderen moesten eerst aan de voordeur wachten, maar gelukkig maakte de burgemeester daar toen een uitzondering op.”

Dat maken Christophe en Stéphanie nu meer dan goed. Op het hoofdpodium van Kamping Kitsch zegent een voor de gelegenheid met ontblote billen priester van dienst hun huwelijk opnieuw, waarna de bruid haar ruiker bloemen in de menigte zwiert. “De dame die het kan vangen, mag nog op een mooie verrassing van ons rekenen”, knipoogt Christophe. “Onze bruidskledij geven we ook een stevig Kamping Kitsch-accent. Proud to be fout, hé.” (PVH)

G Goran maakt comeback

Op het podium van Kamping Kitsch zien we straks ook G Goran, bekend van zijn virale nummers Pret en roapn en Stutn Me Préparé. Voor de jongeman is het zijn eerste optreden sinds een jaar, waarin hij door paniekaanvallen geteisterd werd. Hij is vastbesloten om er zaterdag een feestje van te maken.

“Het wordt mijn eerste optreden in een jaar na paniekaanvallen”

Zeven jaar geleden postte Goran Staessen uit Geluwe, toen 19, een filmpje waarin hij een West-Vlaamse parodie had gemaakt van het populaire nummer Drank en drugs. In geen tijd ging Pret en roapn viraal, net als zijn befaamde quote: Peace ollemolle en fuck al de haters. Daarmee stak hij letterlijk een middelvinger op naar zijn vroegere pesters, omdat bij hem autisme werd vastgesteld. Met filmpjes maken, bouwde G Goran – zoals hij zichzelf noemt – zijn zelfvertrouwen op. Het succes van het nummer hielp ook.

Het laatste optreden van G Goran dateert van de vorige editie van Kamping Kitsch.

Hij werd meteen vaak gevraagd. “Ook voor Kamping Kitsch”, vertelt Goran. “Al had ik een paar rare verhalen gehoord en stond ik er wat weigerachtig tegenover. In 2019 ben ik toch gegaan en toen bleek dat er niets van waar was.” Later dat jaar bracht Goran het nummer Stutn Me Préparé uit, een cover van Jingle Bells. “Dat was naar aanleiding van De Warmste Week. Dat bleek onverwacht opnieuw een succes. Maar begin 2020 viel alles stil.”

Goran maakt er geen geheim van dat de coronacrisis er stevig inhakte. “Ik ben toen ook alleen gaan wonen, dus het was opeens… veel. Ik had last van paniekaanvallen, maar nu gaat het al een stuk beter.” Zijn laatste optreden dateert van Kamping Kitsch vorig jaar. “Ik kijk er wel naar uit. Ik breng enkele meezingerkes, zoals Heb je even voor mij? van Frans Bauer. Afsluiten doe ik met Pret en roapn. Ik pak het wel serieus aan. Ik repeteer al drie dagen lang. Want het moet in orde zijn. Ik ben klaar voor een feestje op Kamping Kitsch!” (BVB)