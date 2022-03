Deze vier West-Vlaamse schoonheden strijden voor het kroontje van Miss België

Zaterdagavond vind de finale van Miss België 2022 plaats in het Proximus Theater in De Panne. Dan zullen 30 kandidates hun beste beentje voorzetten in de hoop om de felbegeerde titel in de wacht te slepen. Ook onze provincie is vertegenwoordigd: vier West-Vlaamse dames schopten het tot in de finale, en misschien gaat wel één van hen met het kroontje naar huis.

Wie wordt de opvolgster van Kedist Deltour uit Harelbeke? Dat zullen we zaterdagavond te weten komen. Het kroontje belandde al verschillende keren in onze provincie, denk maar aan Romanie Schotte, Cilou Annys, Annelien Coorevits… Deze vier jonge vrouwen hopen hun naam aan dat lijstje te kunnen toevoegen.

Beau Byttebier (21) uit Wielsbeke

Door deel te nemen aan Miss West-Vlaanderen stootte Beau door naar de selecties van de nationale missverkiezing. Dat ze uiteindelijk de finale heeft behaald, kan ze zelf amper geloven. “Er was heel veel concurrentie. We zijn gestart met 2.000 meisjes. Maar ik ben wel echt veel gegroeid als model en op sociaal vlak. Nu ik in de finale zit, moet ik alles op alles zetten om het kroontje te bemachtigen”, klinkt het. In aanloop van de slotshow heeft ze zich vooral ingezet voor Pelicano Stichting, een organisatie die kinderarmoede bestrijdt en gelinkt is aan de verkiezing.

Maïté Lescroart (18) uit Brugge

Mocht Maité op de eerste plaats eindigen zal ze haar rol als Miss België vooral uitspelen om zich in te zetten voor jongeren met mentale moeilijkheden. Zelf kampte ze drie jaar geleden met een depressie, waardoor haar deelname een heel persoonlijk kantje krijgt. “Ik ga 100 procent voor de overwinning. Maar ook als dat niet lukt, zal ik kunnen terugblikken op een bijzonder geslaagd avontuur. Ik heb een pak meer zelfvertrouwen gekregen dankzij mijn deelname”, vertelt Maité.

Gaëlle Sauvillers (23) uit Ichtegem

Stress voor de grote finale heeft Gaëlle niet. Ze werd reeds gekroond tot Miss West-Vlaanderen, dus dat zit er misschien wel voor iets tussen. Er bestaat alleszins geen twijfel over haar inzet en motivatie, want ze gaf haar droomjob op om zich volledig te kunnen focussen op de het verkiezingstraject: “Ik werkte als jockey en trainer van koerspaarden bij Ecurie Campus in Laarne. De combinatie met het Miss-avontuur was niet meer haalbaar. Voorlopig rij ik zelf ook niet meer tot na de show. Ik wou absoluut geen risico’s nemen.”

Alana Hanegreefs (22) uit Zuienkerke

Alana’s eerlijkheid siert haar, dat kun je wel zeggen. Dat ze er graag goed uitziet en een luxeleven gewend is, ontkent ze allerminst. Mits een belangrijke nuance: “Ik vind het belangrijk wat je doet met je financiële rijkdom. Ik wil me heel graag inzetten voor goede doelen, iets wat in ons land nog te weinig gebeurt. Ja, ik sta graag in de spotlights, maar als Miss België ben je zoveel meer dan enkel een mooi plaatje.” Ze ziet wel een toekomst voor zichzelf in de modellenwereld, maar in haar vrije tijd timmert ze meubels in elkaar en ontspant ze door de schilderen.