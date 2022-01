Deze vier West-Vlaamse meisjes maken nog kans op het kroontje van Miss België

Vier jonge vrouwen uit West-Vlaanderen zijn nog altijd in de running voor het kroontje van Miss België, dat op 26 maart uitgereikt wordt. Krijgt Kedist Deltour een opvolster uit eigen provincie?

Door het coronavirus vindt de finale van Miss België later plaats dan gewoonlijk. Op 26 maart geeft Kedist Deltour in het Plopsa Theater in De Panne haar kroontje door aan haar opvolgster.

Van de 30 finalistes komen er vier uit onze provincie. Het gaat om Beau Byttebier uit Wielsbeke, Alana Hanegreefs uit Zuienkerke, Maité Lescroart uit Brugge en Miss West-Vlaanderen Gaëlle Sauvillers uit Kortemark.

Voor ze het tegen elkaar opnemen in de spannende strijd om het kroontje, trekken de dertig finalistes nog samen op vakantie naar Hurghada in Egypte.