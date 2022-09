Deze stoten sloegen Heule met verstomming tijdens de Tinekesfeesten

Het was lang geleden dat er nog zo duchtig fabeltjes ofwel stoten op Heule werden losgelaten als tijdens deze 58e editie van de Tinekesfeesten. Van een golfterrein over de beruchte ‘Frieda Vandewalle” tot een nieuw voetbalterrein voor KdNS Heule: werkelijk alles passeerde de revue. Bij de verkiezing tot ‘stoot van het jaar’ kan er uiteraard maar één de beste zijn, die eer was weggelegd voor ‘Givmogaze Collectief’.

Naar jaarlijkse traditie gonst het in de weken voorafgaand aan de Tinekesfeesten van de geruchten voor de ‘Heulse stoten’. Bij de verkiezing kunnen Heulenaars fabels insturen waarmee ze trachten Heule, voor en tijdens de Tinekesfeesten, op het verkeerde been te zetten.

Givmogaze Collectief

Op het hoogste schavotje prijkt dit jaar het ‘Givmogaze Collectief’. Zij probeerden Heule een neus te zetten door een fictief én bovenal energieneutraal festival ‘GasProms’ (knipoog naar de woekerprijzen voor gas) te organiseren. Op het programma: DJ Vladi en BORSJT. De logische hoofdsponsor? Energieleverancier Gazprom. Tijdens het weekend deelden blauwe mannetjes met gasmaskers flyers uit met enkele drankbonnetjes. De jury loofde het collectief voor hun creativiteit en link met de actualiteit.

Heel wat inzendingen

Waar het ‘Givmogaze Collectief” triomfeert, waren er uiteraard nog heel wat andere verdienstelijke pogingen om Heule op het verkeerde been te zetten. Wie dacht dat Heule een eigen golfterrein zou krijgen, is eraan voor de moeite. ‘Heule Open Golf’ komt er niet, althans nog niet meteen. KdNS Heule blijft voorlopig gewoon nog voetballen op de terreinen in de Steenstraat. Een verhuis is daar nog niet aan de orde.

Goed stotenjaar

Wie graag zijn frustraties wereldkundig wil maken, kan helaas ook niet terecht op het klachtenfestival ‘KNAPS’. De verspreide ‘Zilveren Parkieten’, waren dan weer een knipoog naar de nieuwe ontmoetingsplek in het park. Hoewel er heel wat bier vloeide de afgelopen dagen, is een ‘Metalfestivalbier Q – Kortrijkse Paardenpis’ niet aan de orde. Evenmin vindt er in het voorjaar een heus cultuurfestival ‘De Pinteliers’ plaats op Muster of komt er een stripfestival naar Ateljee 29. Wie dan weer nog een kaartje zocht voor Friday Beats kreeg mogelijk valse hoop door het FB-account “Frieda Vandewalle”. Zij (of is het een hij?) was niet meer dan een oplichter die valse tickets aan woekerprijzen probeerde te slijten.

Het was alvast een goed ‘stotenjaar’. Wie Heule volgend jaar met verstomming wil slagen, kan al beginnen nadenken.