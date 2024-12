Derde Winterwandeling met veRteller Victus Victorius in Anzegem: “Maak je klaar voor een hilarisch en ijskoud avontuur”

Help! De tijdmachine van Victus Victorius heeft gefaald. In Vichte zijn een aantal dieren op mysterieuze wijze vanuit de ijstijd overgeplaatst. Wie zijn ze, wat doen ze hier en vooral waarom? Trek je stevige schoenen aan, los de raadsels op en breng Dimpel, Frostie en Voxy terug thuis! “Maak je klaar voor een hilarisch en ijskoud avontuur van ongeveer 4 kilometer lang”, maken Gielke en Dries iedereen warm voor hun derde Winterwandeling.

De dienst Toerisme van Anzegem liet zich opnieuw van haar creatiefste kant zien. Twee collega’s lieten hun fantasie de vrije loop, verzonnen een verhaal en kozen een locatie. “Het was tof om ook eens via deze weg ons creatief ei kwijt te kunnen”, begint Dries Cosaert (40).

“Het is een leuke wandeling voor de ganse familie met als verteller/filosoof Victus Victorius. De bedoeling is dat de kinderen op zoek gaan naar antwoorden en alle dieren uit de prehistorie terugbrengen naar hun habitat.”

Deze derde editie vindt plaats in Vichte. “We wisselen af qua locatie, de eerste editie was Tiegem aan de beurt, dan Kaster en nu Vichte.”

7 kinderstemmetjes

Het verhaal van de Winterwandeling werd ingesproken door Gielke en Dries. “Deze keer hebben we de uitwerking opengetrokken naar de ganse Anzegemse bevolking”, vervolgt Gielke Goedbloed (32). “We deden een oproep in het infomagazine Aktiv naar inwoners die hun stem wilden onlenen aan het verhaal. Zeven kinderen en drie volwassenen zijn te horen in het verhaal.

Waarschuwing

“Help, de tijdmachine van Victus Victorius heeft gefaald. Nu zitten Dimpel de tienerijsbeer en Frostie en Voxy de verliefde poolvossen vast. Kun jij hen terugbrengen naar de Ystijd? Ontmoet onderweg de hilarische tijdreizigers, los de puzzels op en help Victus om alles weer op zijn plaats te krijgen.”

Uiteraard is er ook iets te winnen. Wat dat wordt, komen de deelnemers te weten tijdens de tocht. Toch nog een kleine waarschuwing: wandelen is op eigen risico! Mammoeten kunnen selfies photobomben en Dimpel maakt misschien een TikTok van je. Vergeet je avonturen niet te delen en ons te taggen @toerismeanzegem.”

Wie weet win jij een leuk nieuwjaarscadeautje? “Een stevige wandeling in de frisse winterlucht kan wonderen doen voor je humeur en voor een energieboost zorgen”, juicht schepen van Toersme Anja Desmet (Samenéén) het initiatief toe. “Een pluim voor de creatieve uitwerking!”

(GV)