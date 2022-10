Derde Stripfestival Brugge huurt hotel af voor gasttekenaars

Bart Jonckheere pakt straks uit met de derde editie van Stripfestival Brugge. Er nemen om en bij de 60 tekenaars deel, naast enkele uitgeverijen en standhouders met strips (nieuw en tweedehands), antiquariaat, posters en curiosa.

“Vorige keer hadden we met de Duitser Thomas von Kummant ook een topper, maar nu zijn er dat een 20-tal en ze komen van overal. Ik heb er veel tijd in gestopt en je moet ze ook ‘soigneren’, zo hebben we Hotel Olympia volledig voor hen afgehuurd. En Brugge is natuurlijk als stad bekend”, vertelt Bart Jonckheere.

Dictator Dirk

De line-up zal het hart van rechtgeaarde stripliefhebbers alvast een tikkeltje sneller doen slaan. Op de afspraak tekenaars uit Nederland (Hanco Kolk, Peter Nuyten,..), Frankrijk (Mezzomo, Galasse, Djet, Simon van Liemt,..), Spanje (Xavier Besse) en ons eigen Belgenland (Hermann, Deville, Kim Duchateau, Jan Bosschaert,..), waarbij met Bart Vantieghem, de tekenaar van Dictator Dirk,, Guido Beuckels en Wouter Van Ghysegem ook Brugge vertegenwoordigd is.

De Haan

“Baudouin Deville zal in primeur zijn nieuwe album ‘De Haan 33’ voorstellen. Het gaat over De Haan in het jaar 1933 en Einstein speelt er een hoofdrol in. De Nederlandse Uitgeverij Syndicaat zal ook aanwezig zijn met tekeningen van het album ‘De Bergenvaarders’, dat waarschijnlijk begin volgend jaar uitkomt en zich afspeelt in het middeleeuwse Brugge”, geeft Bart Jonckheere nog mee. (CGRA)

Stripfestival Brugge vindt plaats op vrijdag 11 november in het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Sint-Andries. Doorlopend van 10 tot 19 uur en met gratis parking voor de deur. Toegangsprijs: 5 euro in voorverkoop, 7 euro aan de deur, tot 12 jaar gratis. Meer info: www.bart-bierenstrips.be/events.