Derde Santa Claus Fun Run in Vlamertinge bracht ruim 300 kerstmannen en kerstvrouwen op de been

Het Pottenbrekersteam organiseerde zaterdag voor de derde keer de Santa Claus Fun Run en Walking. Heel wat deelnemers wachtten het weer af en schreven zich in laatste instantie in. Vlamertinge werd gedurende een tijdje een levend kerstdorp.

Het bestuur met Marc Devroedt, Yeannick Deberdt, Didier Declerck, Nancy Verschuere en Gisèle Deschrevel mochten terecht trots zijn op hun organisatie. “De kerstmannen en kerstvrouwen zorgden opnieuw voor heel wat ambiance in Vlamertinge”, vertelt Marc Devroedt.

“Dit jaar lag het middelpunt van de kerstloop in de Pottemwijk waar in een tent een rustpauze voorzien was en de deelnemers terecht konden bij diverse eet- en drankstandjes. Leuke muziek zorgde voor de nodige sfeer. De voorbereiding van de Sanhta Claus Fun Run nam toch twee dagen in beslag omdat we het parcours moeten uitpijlen, nadars plaatsen en het parcours van licht moeten voorzien.”

“Dit jaar gaat de opbrengst naar het Ieperse dierenasiel en de Palliatieve Thuiszorg Westhoek. Het is wel de Warmste Week, maar we kiezen ervoor om rechtstreeks een bedrag aan verenigingen uit de streek te geven. Het is altijd een zoeken naar organisaties die daarvoor in aanmerking komen.”

Het kerstgevoel primeert

Milan Deberdt (16) en zijn vriendin Ayte Vanderbroucke (16) zijn beiden afkomstig van Ieper en behoren tot de deelnemers. Voor Ayte was het haar eerste deelname. Milan maakte al de vorige twee edities mee en haalde een eerste en een tweede plaats. Milan zit in het vijfde jaar Sportwetenschappen in het Atheneum in Ieper en voetbalt bij de U17 van SK Roeselare.

“Deze keer loop ik niet om te winnen maar zal wel bij mijn vriendin blijven,” glimlacht Milan. Ayte zit in het vijfde jaar opvoeding en begeleiding in Immaculata Ieper en was ooit aangesloten bij Flac Ieper. “Het is gezellig om in een grote groep deel te nemen, de samenhorigheid en het kerstgevoel primeren. En achteraf zullen we uiteraard een goedgevulde goodie bag afhalen,” lacht Ayte. (EG)