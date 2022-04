Derde keer, goede keer voor jeugdfestival Mark-é

Op zaterdag 7 mei strijkt na twee jaar de 8ste editie van het Mark-é festival neer in de groene zone bij OC Marke. Mark-é is een festival georganiseerd door Markse jeugdverenigingen.

“We willen de Markenaren uit hun huizen lokken met ons dorpsfestival dat al een stevige reputatie uitbouwde”, luidt het. De werkgroep bestaat uit leden en oud-leden van Chiromeisjes Marke, Chiro Don Bosco, KSA Leievogels Marke en Jeugdhuis ‘t Arsenaal en een groep vrijwilligers.

Muzikaal aanbod

“We wisten pas laat dat alles kon plaatsvinden en we contacteerden alle groepen die voor 2020 vastlagen. Toen moesten we een maand voordien alles annuleren. Twee groepen zijn dezelfde gebleven. De anderen hadden allemaal al een andere boeking op 7 mei.” De groepen en DJ’s voor 7 mei zijn Antler, Ellius, Wolker, JtotheC, The Simon Collective, Et Encore, DJ Lisa Jordens en de winnaar van de bandcontest. “De meesten onder hen zijn lokaal, en zeker uit West-Vlaanderen.” Mark-é vindt plaats op het festivalterrein bij OC Marke van 13 tot 1 uur. Dan is er nog een afterparty in Jeugdhuis ‘t Arsenaal met DJ Mesdax. “Het enthousiasme van onze medewerkers is bijzonder groot. Iedereen is blij dat het opnieuw kan. Sommige vrijwilligers contacteerden ons zelf om te helpen of een shift te doen.”

Kinder- en randanimatie

Ook het luik van de kinder- en randanimatie is ondertussen een vaste waarde geworden bij Mark-é. “We werken dit jaar samen met KRTRK Bazaar, die een platform biedt voor jonge creatievelingen die zelf dingen maken. Het is een sfeermarkt waar spullen en artisanale producten aangeboden worden door de makers zelf.”

Op zaterdagmiddag is er in samenwerking met brommerclub De Sjarzebuzze, die een chapter heeft in Bissegem en in Marke een oldtimerrit organiseert. Deze start om 12 uur op Markeplaats en komt omstreeks 15 uur weer aan op de festivalweide. “We zetten ook sterk in op kinderanimatie met een aparte zone voor de hele kleintjes. Er is een zitzone bij voor de ouders, waar je rustig kunt genieten van streekbieren en cocktails. Er staan ook verschillende foodtrucks.”

Beter dan vroeger

De organisatie telt tegenwoordig een paar jonge mensen meer. “Enkele van de vroegere organisatoren draaien wel nog mee in een shift, of komen nu met hun kinderen. We zijn trots dat we ons festival nog altijd gratis kunnen aanbieden. Mark-é blijft een festival voor jong en oud met een toffe sfeer. Het is een copy-paste van vroeger, maar nòg beter!” (EDB)