Derde festival van De Betere Bierproevers met 19 brouwers: Bier van Olier komt er weer aan

Zaterdag 27 augustus heeft de vierde editie van het kleinschalige bierfestival Bier van Olier plaats in Sijsele. Het gaat om een organisatie van bierkennersvereniging De Betere Bierproevers (BBP).

Net zoals vorig jaar kunnen bierliefhebbers voor dit bierfestival terecht op de evenementenzone van de kazernesite. De eerste twee edities gingen door aan het Marollenplein. “We hebben hier toch wat meer ruimte dan in die polyvalente zaal aan het Marollenplein en kunnen een en ander ook gezelliger inrichten”, zegt Laurens Vancompernolle, bestuurslid en mede-organisator van het evenement. “De brouwers en bierfirma’s zetten hun stand op in de hangars zodat iedereen ook beschut is bij regenweer maar de deuren en poorten staan wel open voor de nodige verluchting en open sfeer van het evenement.”

Negentien brouwers tekenen present voor de vierde editie van Bier van Olier. De organisatie focust op West-Vlaanderen maar er zijn ook een aantal standhouders van (net) buiten de provinciegrenzen aanwezig. “Wij willen vooral het bierfestival zijn van de kleinere brouwers en firma’s. Een AB/Inbev zul je hier bijvoorbeeld niet vinden”, verduidelijkt Laurens Vancompernolle. Uit Brugge vinden we Turbeau Rock Brewing (van Channel Zero-frontman Franky Desmet-Vandamme), brouwerij ‘t Zawezien en Ambrazar terug in de lijst. Uit Damme (Sijsele meer bepaald) zien we ‘Maitresse’ opduiken. Een aantal bekendere namen uit de regio – zoals Fort Lapin, De Halve Maan en Viven – is afwezig. “Er zijn behoorlijk veel bierfestivals in deze periode en het moet dus ook nog praktisch haalbaar zijn voor de brouwerijen”, legt Laurens Vancompernolle uit.

Ook gezinnen met kinderen zijn overigens welkom op het bierfestival want er staat een luchtkasteel en de kinderen kunnen ook gebruik maken van andere speeltoestellen die er de hele zomer staan opgesteld. Het bierfestival gaat van start om 13 uur en sluit de deuren om 21 uur. Een startpakket met een proefglas en vier jetons kost 12 euro en losse jetons kosten 1,9 euro.

Meer info: www.biervanolier.be en www.facebook.com/BiervanOlier