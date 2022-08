Derde Festival Bokal in kinderboerderij Bokkeslot

Na een wat afgeslankte bubbeleditie in 2021 organiseert kinderboerderij Bokkeslot op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus de derde uitgave van Festival Bokal. Twee dagen lang kan je tijdens het familiefestival genieten van hoofdzakelijk lokale muziek groepen, allerlei lekkernijen en entertainment.

Ruim drie decennia na de start bruist het Bokkeslot nog altijd van dynamiek en enthousiasme. Vele duizenden kinderen vinden jaarlijks de weg naar de kinderboerderij van boer Willem Labeeuw en zijn medewerkers aan de Tapuitstraat. “Er is veel geëvolueerd, maar onze basisdoelstellingen blijven behouden”, stelt Willem Labeeuw. “Het Bokkeslot wil in eerste instantie een doe-boerderij zijn. Een boerderij waar kinderen op een speelse en ervaringsgerichte manier het boerderijleven leren kennen door zelf de handen uit de mouwen te steken.”

“Door het ongedwongen en recreatieve karakter van onze werking creëren we een sfeer waar medewerkers – professionelen en vooral veel vrijwilligers – en bezoekers, op een positieve manier, bewust leren omgaan met de natuur, de dieren en de wereld rondom ons. We hebben een heel uiteenlopend aanbod voor scholen en groepen. Tijdens ‘normale werkjaren’ staan ook tal van activiteiten op het programma: de bloemetjesverkoop, de openkijkdagen… Lange tijd was er ook de ‘Ga eens vreemd’-fuif, een organisatie van onze moni’s, maar de fuif- en TD-periode lijkt voorbij. Drie jaar geleden is daardoor bij enkele enthousiastelingen het idee ontstaan om met een eigen muziekfestival voor de pinnen te komen.”

Nadruk op lokaal

De eerste uitgave van Festival Bokal in 2019 werd een succes. “Het is inmiddels de derde editie”, gaat Florian Trio verder.

“We blijven gaan voor een warm, sfeervol, maar vooral gezellig familiefestival. Met als grote troef een totaalbeleving op de kinderboerderij: de dieren rondom de festivalweide, een podium op de (zogenaamde) mesthoop, gezellige zithoekjes, ruimte voor kinderen en vooral goede muziek. Een festival op een boerderij dicht bij de natuur…”

“Met ons festival op een buitengewone locatie proberen we zowel de jeugd, jongvolwassenen als gezinnen te bereiken. Kinderboerderij Bokkeslot zet met het zelfoogstproject in op duurzame en lokale producten. Ook tijdens het festival willen we dit naar buiten dragen. Onze focus ligt daarom op lokale producten en artiesten. Een extra troef is onze originele eetervaring met maaltijden in unieke verpakkingen, bokalen natuurlijk… Er zijn twee locaties voorzien zodat we een vlot verloop kunnen garanderen: het hoofdpodium (The Meadow) en een sfeervol plaatsje op de boerderij (The Open Air). Braca geeft op vrijdag 19 augustus om 20 uur het startschot. Daarna volgen Bwana, Pardon Service, Wise Men, Radio Barba en DJ Thönder. Op zaterdag 20 augustus zijn er vanaf 15 uur optredens van achtereenvolgens Forester, Ellis Mane, Momoyo, Gesman, Het Onderspit, The Christian Club, The Subtitles, Wise Men, Scotch en DJ Desperado.”

Tickets

Tickets voor Festival Bokal kosten in voorverkoop 10 euro voor de vrijdag en 14 euro voor de zaterdag. De dag zelf betaal je respectievelijk 12 en 16 euro. Voor een combiticket is dat 20 of 23 euro. Er is gratis camping en gratis toegang voor kinderen en jongeren tot en met 14 jaar.

Er zijn speciale regelingen voor mensen met een beperking en hun begeleiders.

Info: www.festivalbokal.be.