Derde editie van ‘Kunst en Ambachten op het Hof’

De Landelijke Gilde Izegem – Kachtem – Emelgem organiseert op dinsdag 15 augustus voor de derde keer de kunstwandeling ‘Kunst en Ambachten op het Hof’ met start vanaf 13 uur op de hoeve van Pieter en Veronique Stragier-Wouters in de Bossebeekstraat 2 in Izegem.

“We organiseren opnieuw een kunstwandeling op vraag van bezoekers en kunstenaars van de edities 2008 en 2012”, aldus Christof. “We willen met die wandeling op negen locaties het patrimonium van land- en tuinbouw eens tonen in combinatie met kunst en op die manier een breder publiek bereiken dan ons traditionele publiek. Het basisrecept blijft hetzelfde. Via een wandeling van ongeveer 5 km doen we naast de startplaats in de Bossebeekstraat nog een 8-tal landbouwbedrijven of landelijke woningen aan waar we in oude- en nieuwe gebouwen (schuur, kelder, stalling, serre,…) meerdere kunstvormen laten bewonderen: niet alleen de voor de hand liggende kunstvormen zoals schilderen en keramiek, maar ook wat uitzonderlijke kunstvormen. Zo is er kunstsmid Frederik Tanghe die keukenmessen smeed voor de keuken en de jacht (met demo ter plaatse), een costumière die enkele van haar eindwerken toont, letterkappen in steen, nailart…”

‘Paarden-kracht’

Dit jaar is het centrale thema paarden-kracht. “Naast enkele kunstwerken rond dit thema kan je ook een 20-tal Belgische trekpaarden in hun volle glorie aan het werk zien. Er is ook aandacht voor 75 jaar LRV Izegem (Landelijke Ruitervereniging) en een unieke verzameling oldtimertractoren. De wandeling eindigt op de hoeve van Eric Schollier en Marleen Vynckier in de Beiaardstraat 49 Izegem, waar je op het zomerterras kan nagenieten van de wandeling met een lekkere pint, een frisdrank en voor wie honger heeft een braadworst!”

Wie niet graag wandelt kan het parcours ook met de fiets afleggen. Er is een parking voorzien in de Waterstraat, op wandelafstand van de start. (IB)

Meer info bij Christof Willem op 0474 92 43 20, www.lgizegem.be én mail christof.willem@telenet.be.