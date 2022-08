Derde editie van het creatieve stadsfestival WONDER vindt plaats van 20 oktober tot 6 november in centrum Kortrijk

Stad Kortrijk presenteert in oktober de derde editie van het gratis creatieve stadsfestival WONDER. De vele creatieve, culturele en socio-economische organisaties en onderwijsinstellingen van Kortrijk brengen een gevarieerd programma rond het thema Let’s get phygital met de Budafabriek als uitvalsbasis.

De toekomst is nu. Een nieuwe generatie staat klaar om op zijn eigen atypische en rebelse manier de tanden te zetten in de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Ze schuwen het experiment niet, maar omarmen enthousiast de nieuwste digitale technologieën zonder hun klassiekers te verloochenen. They go phygital … WONDER inspireert met hoe de volgende generatie nadenkt over de duurzame toekomst van wereld, stad en streek.

Het thema Let’s get phygital (een samentrekking van ‘physical’ en ‘digital’) werd treffend vormgegeven in het campagnebeeld ontwikkeld door de West-Vlaamse illustrator Jonas Devacht. Jonas is een alumnus van de Devine opleiding van Howest en bekleedde in 2021 de K-TOTEM aan het station van Kortrijk.

Partners en programma

Deelnemende organisaties dit jaar zijn Designregio Kortrijk, Howest met de opleidingen Industrieel Productontwerpen, Digital Design and Development en Digital Arts and Entertainment, Intercommunale Leiedal, Texture, Bib Kortrijk, kunstencentrum BUDA en Voka West-Vlaanderen. Zij bouwen aan een programma bestaande uit exposities, installaties en activiteiten met de focus op the next generation. Hoe bieden jonge ontwerpers en bedrijven een antwoord op maatschappelijke uitdagingen zoals digitalisering en duurzaamheid? WONDER wil zijn bezoekers verrassen, hen durven anders te laten kijken naar wat is en laten verwonderen door wat komt.

Tijdens WONDER kan al het creatieve talent in Kortrijk zich opnieuw tonen aan het grote publiek. Na een succesvolle editie van vorig jaar op de Site Van Marcke, keert WONDER terug naar het centrum van de stad en het bezoek wordt opnieuw helemaal gratis. Ruth Vandenberghe, burgemeester

De Budafabriek wordt het kloppend hart. Maar ook heel wat externe partijen zullen deelnemen met installaties, expo’s en activiteiten verspreid over het stadscentrum. WONDER wordt dus opnieuw een feest van de creativiteit voor jong en oud.

WONDER zal gratis te bezoeken zijn. Het gedetailleerde programma wordt half september bekend gemaakt.