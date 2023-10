Derde editie van garnaalkrokettenfestival in Oostende: “Bezoekers worden steeds kritischer”

De derde editie van het garnaalkrokettenfestival is vandaag (zondag) in volle gang. Er werden dit weekend al meer dan 30.000 kroketten verkocht. Verschillende restaurantuitbaters bevestigen : “Het publiek komt om de kroketten te proeven en is kritisch.”

Het festival is in volle gang en nog tot maandagavond kunnen garnaalkroketten geproefd worden op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Op het garnaalkrokettenfestival strijden 11 chef om de titel van beste garnaalkroket en de publieksprijs. Uiteraard verkopen ze ook garnaalkroketten aan 3 euro per stuk, maar winst is niet de drijfveer voor de meeste deelnemers.

Er waren dit jaar, omwille van het weer, geen tafels buiten waardoor het binnen zeer druk was. “We stellen vast dat de mensen echt komen om de kroketten te proeven. Terwijl op de eerste editie mensen nog kwamen om te aperitieven, komen ze nu echt degusteren en dat is voor de restauranthouders erg positief”, zegt Martine Lesaffre van Leffe Beach.

Ze promoot bij elke garnaalkroket haar zaak op de Zeedijk in Mariakerke. “Dit is een mooie promotie.” Dat bevestigt ook Sam Vancompenolle (Gastrobar Sam). “Mensen kijken heel erg naar het product. We krijgen ook van hen feedback en dat maakt het zo mooi. We verkochten op één dag meer dan 1.300 kroketten.”

Kritisch

Het publiek wordt wel kritischer. Er waren best wel wat opmerkingen te horen over het geluid van de muziek, het tekort aan plaats en de prijzen. “Vorig jaar was in de toegangsprijs van 7 euro ook een kroket begrepen. Dit jaar was dat niet het geval”, zegt Marie Geys uit Brussel.

Sommigen zijn erg scherp voor de chefs. “We komen helemaal uit Rochefort en maken er een weekend van. We geven punten en sommige kroketten zijn ondermaats”, zegt Marie Duflot. Toch is er bij veel bezoekers grote tevredenheid over het concept, de originele aanpak en de garnaalkroketten.

“Zo’n zaken nemen we mee in de evaluatie”, zegt Pieter Hens van Toerisme Oostende. “De gratis garnaalkroket voerden we het eerste jaar in omdat we niet wisten hoe groot de belangstelling zou zijn. Vorig jaar was dat ook nog zo maar was het vooral niet erg praktisch met bonnetjes. Dit jaar werken we volledig digitaal. Dat laat ons toe om bij te houden hoe het loopt. Elke bezoeker eet hier gemiddeld 8 kroketten. Een kwart van de bezoekers komt uit Oostende.”

(EF)