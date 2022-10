Derde editie van festival Mutse zal opnieuw op het Halenplein doorgaan

Zaterdag vanaf 14 uur is het Halenplein de locatie voor de derde editie van festival Mutse. Er staan vijf livebands op de planning en tussendoor speelt hun resident dj ‘Bonne’ sfeervolle deuntjes.

Als kinderanimatie worden gekke fietsen voorzien en een fietsparcours. Lokale creatieve zielen presenteren er ook hun werken zoals keramiek, kaarsen, schmink, juwelen, kunst… Deze editie van festival Mutse is voor de eerste keer gratis. De organisatie hoopt zo veel volk te bereiken.

“Vanaf 23 uur verhuizen we het feestje naar binnen om de buurt te ontlasten van lawaai. Dit gaat door in café Korba op het Halenplein, tot 3 uur ’s nachts. We kijken er alvast naar uit, hopelijk komt de zon ook langs”, zegt medeorganisator Jakob Dhaene.

Het organiserend team heeft in de scouts gezeten en droomde er al lang van om zelf een festival te organiseren. “We beslisten om het klein en lokaal te houden en een gezellige sfeer te creëren. Zo’n kunstmarktje draagt bij tot die sfeer. Niet alleen brengt het volk met zich mee, het is fijn dat de artiesten op die manier wat meer bekendheid krijgen in het Kortrijkse”, vertelt Jakob. En vanwaar de festivalnaam komt? “Wij zijn altijd de laatste buiten op een festival, het is dus al fris, vandaar de naam ‘Mutse’. Soms hoef je het niet ver te zoeken”, lacht Jakob.