Derde editie garnaalkrokettenfestival opnieuw succesvol: “Bezoekers aten gemiddeld 6 garnaalkroketten”

Met de bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd voor beste garnaalkroket werd de derde editie van het garnaalkrokettenfestival afgesloten. Er komt volgend jaar een nieuwe editie, maar die breidt niet uit.

“De garnaalkroket is uniek, wordt geassocieerd met Oostende en is culinair erfgoed. De belangrijkste motivatie om die hier te proeven is dat je ze in 11 verschillende bereiding kan degusteren”, zegt Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende. “We zijn zeer tevreden met de 6.850 bezoekers die alles samen 42.000 kroketten aten. Een uitbreiding in aantal dagen is niet eenvoudig want er moeten voldoende garnalen zijn en de restauranthouders hebben weken voorbereid. Dit festival is er 3 dagen, maar de andere 362 dagen kun je die gewoon proeven in de restaurants. Bovendien is de Gouden Garnaalkroket nationaal nieuws en dat resulteert in extra bezoekers het hele jaar.”

Top 3

Het publiek stemde massaal en er waren meer dan 5500 stemformulieren. Brons was voor Fort Napoleon, zilver voor Toope en het publiek verkoos North tot beste garnaalkroket. Meteen een mooie erkenning voor het team van Jan Liebrechts die ook vorig jaar de prijs won: “Ik neem al 3 keer deel. De publieksprijs is een mooie erkenning. Er is geen geheim. In een goede garnaalkroket horen veel garnalen en uiteraard moet ook de ‘bisque’ top zijn.”

De jury onder leiding van chef Marcello Ballardin en acteur Wim Willaert koos ook hun laureaten. Gastrobar Sam won brons, North zilver en de Gouden Garnaalkroket was voor Fort Napoleon. Nick Mortelé: “Dit is een teamprestatie. We zullen deze prijs wel in de verf zetten maar we nemen toch deel uit sympathie voor de stad Oostende.“ Nog enkele leuke weetjes. Er werden 5.842 glazen wijn, 6.181 pinten en 1.996 cava’s gedronken.