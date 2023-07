Derde Camping Cosmos op zaterdag 12 augustus aan café De Boltra: “Een unieke muziekbeleving”

Cindy Ruysschaert is sinds begin dit jaar de uitbaatster van café De Boltra in Kruiskerke in opvolging van Luc Van Laecke en Marleen Vindevoghel. Dat koppel lanceerde de jaarlijkse feestdag Camping Cosmos op de ruime grasvlakte naast de zaak. Op zaterdag 12 augustus breit de nieuwe uitbaatster daar een vervolg aan.

Op de vraag vanwaar de naam ‘Camping Cosmos’ komt, blijft Cindy het antwoord schuldig. Geen probleem, want op het buitenterras zit buurtbewoner Marc Vandaele die resoluut zijn parate kennis bovenhaalt: “Dat komt van jaren geleden, toen we van hieruit met een autocar naar Westende reden naar een gelijknamige camping. Daar mocht de bus blijven staan. Dus werd die naam maar overgenomen.”

“Al van maanden van tevoren heb ik een bandje van hier geboekt. Maar later werd die deal dan toch geannuleerd. En zo kwamen we bij een klepper van formaat, de band Hideaway met Johan Guidée aan de drums. Dé muziekgroep van rhythm-and-blues en een begrip, een topper met al ruime naambekendheid om zijn zo sublieme performance op het podium. Maar ons programma biedt nog zoveel meer. Vanaf 16 uur is er kinderanimatie, kinderdisco, grime, springkasteel… alles om de kinderen een superbeleving te geven.”

“Met de opbrengst steunen we Viblo Leieland”

“Het eigenlijke avondfestival is met DJ MCY en Hideaway op ons voor deze gelegenheid afgesloten festivalterrein. Caravans, mobilhomes, ze zijn allemaal van harte welkom en worden netjes en geordend opgesteld rond een centraal ‘pleintje’, waar je ook de foodtruck en drankbediening vindt nabij het podium. Het café blijft gewoon open voor alle bezoekers.”

Drie formules

“Er zijn drie formules: Camping Hideaway met de optredens, overnachting en ontbijt voor 35 euro. Voor de muziek alleen bedraagt de toegang 15 euro, voor enkel het uitgebreide ontbijt in ochtendsfeer is het 18 euro. Ik verwacht toch een achttal overnachters. Met de opbrengst steunen we Viblo Leieland en het bijzonder onderwijs daar”, aldus Cindy die zich nog levendig herinnert hoe fantastisch de eerste aflevering was, maar dan als klant-bezoeker.

Viblo staat voor Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs aan de Kouter in Deinze. Voor leerlingen, die ondanks aanpassingen en bijsturingen het gewone basisonderwijs niet voort kunnen volgen.

Camping Cosmos vindt plaats op zaterdag 12 augustus in en naast De Boltra in Kruiskerke, Zandbergstraat 17A.

Meer info krijg je via 0478 27 62 20 of mano.cindy@hotmail.com.