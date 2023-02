Demoteam Fjord vertegenwoordigt West-Vlaanderen op Flanders Expo Horse: “We willen meer erkenning voor de veelzijdige fjordenpaarden”

Sinds een half jaar trainen vijf gedreven West-Vlaamse amazones samen met fjordenpaarden. Ze halen alles uit de kast om uit te blinken en het fjordenpaard de plek te geven dat het verdient. Demoteam Fjord West showt volgende week tijdens de 14de editie van Flanders Expo Horse 2023 in Gent zijn kunnen voor een kennerspubliek.

Dit ambitieuze vijftal werd anderhalf jaar geleden opgericht en bestaat naast de Diksmuidse commandeur Marlies Depuydt (27) die het team samenstelde, uit de Eernegemse Fauve Rosseel (31), Eline Demuynck (30) uit Sijsele en de studentes Ella Flion (22) uit Zedelgem en Bo Lootens (23) uit Merelbeke.

Alle vijf zijn ze van kindsaf aan gebeten door de paardenmicrobe waarbij vooral het Noorse fjordenpaard, of Noorse fjord, hun hart heeft veroverd. Alleen Fauve heeft de passie meegekregen van haar opa. De rest maakte kennis met de paardensport tijdens kampen of kwam er toevallig mee in aanraking. “Als zoiets niet in je zit, kun je onmogelijk begrijpen wat zo’n paarden met je doen”, klinkt het bij Fauve. “Ofwel heb je er onmiddellijk voeling mee ofwel is het helemaal niks voor jou.”

Veelzijdige dieren

Elke ruiter van Demoteam Fjord is eigenaar van een paard. “Karlos, Olaf, Wilka, Raya en Maurice zijn bij ons gefokt, maar in België komt dit ras eigenlijk nog niet zo vaak voor. Fjordpaarden zijn enorm veelzijdige dieren. Ons team focust zich op dressuur, maar ze zijn perfect geschikt voor jumping of uithoudingsproeven zoals marathonmennen.”

Samen met Ella heeft Marlies al een paar demo’s gereden op de jaarlijkse Torhoutse paardenmarkt. “We demonstreren dan met een bestaande proef die begeleid wordt door muziek. Er wordt ook gesprongen. Die duo-demo’s kun je niet vergelijken met de teamoefeningen die we nu aan het instuderen zijn.” Het Belgisch fjordenstamboek heeft verschillende teams opgericht om de fjord populair te maken en daarom heeft bijna elke provincie nu zijn eigen team.

“Fjorden zijn familiaire paarden met een rustig karakter”

“Als paardenliefhebbers zich een paard willen aanschaffen, kiezen ze vlugger voor een typisch rijpaard”, merk Eline op. “Velen vinden dat een fjord neigt naar een boerenpaard, terwijl dit totaal niet het geval is. Het is een heel toegankelijk ras. Betrouwbare familiaire paarden met een rustig karakter, ideaal om met kinderen te werken. Ze worden zelfs gebruikt voor hypotherapie. De effecten bij kinderen met autisme zijn heel positief. Fjorden hebben die typische donkere streep vanaf hun rechtopstaande manen over de rug tot in hun staart. Ze zijn iets kleiner dan het typische sportpaard, hebben ook een wat lichter gekleurde snuit en zebrastrepen rond de gewrichten.”

Meer erkenning

“De bedoeling van ons concept ‘Team Fjord West’ is bewijzen dat ze kunnen mee ijveren in de verschillende disciplines van de paardensport en meer erkenning krijgen. Elke maand komen we twee keer samen om ons scenario in te oefenen en ervoor te zorgen dat we op elkaar ingespeeld geraken.”

Hun eerste gemeenschappelijke demo staat half februari gepland in Gent. Flanders Expo Horse 2023 is een jaarlijks event waar je kan genieten van meer dan 70 demonstraties en wedstrijden. Daarna staan nog de paardenjaarmarkt van Hasselt en Torhout op het programma.”

Sommige leden zijn nog ambitieuzer. Zo zou een Grand Prix op de Olympische Spelen voor Ella wel een streefdoel kunnen zijn. “In Noorwegen zijn er fjorden die ook op de Spelen op hoog niveau presteren. We leggen de lat zo hoog mogelijk en zien wel waar we stranden.” Het feit dat deze vijf meiden in eigen beheer gezorgd hebben voor een mooie uitrusting, paardendekens en een zelf ontworpen logo, bewijst dat ze ambitie hebben. Je kan hun belevenissen volgen op hun Instagrampagina ‘Fjord_West’ en ook op TikTok hebben ze volgers.