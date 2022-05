Demo’s met politiehonden zijn blikvanger op Kwispelfestival De Panne

De Leopold I-Esplanade was zondagnamiddag herschapen in een geweldig hondenparadijs. Het Kwispelfestival lokte honderden baasjes en hun trouwe viervoeters voor een demo met de politiehonden en de straffe prestaties van de honden van Elke Boxoen, wereldkampioen Doggy Dance 2019. De kraampjes op de hondenmarkt hadden naast infostandjes alles wat een hondenhartje begeert en op het strand konden honden zich uitleven in de hondenspeelzone.

Op de hondenmarkt konden bezoekers terecht voor tips, lekkere hondenvoeding of leuke gadgets, maar ook dierenasiel Ganzeweide Koksijde, Vrienden der Blinden Koksijde en Canisha Deinze (vereniging die assistentiehonden opleidt) waren present. Heel wat baasjes hadden het er voor over om met hun viervoeters in de wachtrij aan te schuiven voor een fotoshoot op een lederen sofa in de duinen.

Elke Boxoen kon op heel wat belangstelling rekenen voor haar voorstellingen ‘Dog Dance’ maar de grote publiekstrekker was de K9-demonstratie met de politiehonden van WVL4 waarbij inspecteur Stephanie Tourlouse van Politiezone Westkust voor prima uitleg zorgde. Ze gaf zelf een demo met haar eigen drugshond Miss die zowel in de auto op het plein als bij een aantal vrijwilligers perfect de verborgen drugs wist te spotten. Ze vertelde ook hoe speurhonden worden getraind, hoe ze worden beloond en enkele collega’s demonstreerden hoe je zo’n Mechelse of Duitse herder van 30 tot 40 kg kan dragen: als een zak aardappelen of door hem over je schouder te zwieren…

“Als je na elke prestatie je hond maar beloont, met een koekje of een speeltje”, zegt Stephanie. Met open mond keek het publiek toe hoe een patrouillehond afstormde op een ‘pakwerker’. “Zo’n iemand krijgt gedurende twee weken een harde opleiding, en ziet dan bont en blauw”, aldus Stephanie. “De hond focust zich op zijn doel, laat zich niet afleiden door afleidingsmaneuvers en zal niet ophouden met bijten tot zijn baasje hem daartoe gebiedt. De pakwerker weert zich zo goed mogelijk maar zal de hond zo weinig mogelijk kwetsen.”