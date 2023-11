Dekens Sint-Elooiviering Ruiselede klaar

De traditionele Sint-Elooiviering vindt plaats op zaterdag 2 december, in een regie van dekens Fredrik Crul (40) en Aaron Lanckriet (28). Het duo, dat werd aangeduid in 2019, heeft er al een stevige voorbereiding op zitten: “Een ervaring voor het leven.”

Frederik is getrouwd met logopediste Veerle Callens. Ze wonen met de kinderen Emiel, Marie en Remie in de Poekestraat. Fredrik is een sociaal bewogen man, wijnhandelaar en sportfanaat, die al acht marathons liep. Ook als gemeenteraadslid en actief of betrokken bij heel wat instanties, is hij een beetje BR, bekende Ruiseledenaar.

Zijn compagnon de route Aaron, zoon van Carla Ornelis en Nic Lanckriet, is een geboren en getogen Kruiskerkenaar. Hij woont tijdelijk in Aalter, tot hij weldra weer in het Molendorp komt wonen. Aaron is zelfstandig ondernemer industrieel onderhoud en mechaniek. In zijn weinige vrije tijd geniet hij van een uitstapje en een pintje.

Weinig thuis

Het duo was al in 2019 door z’n voorgangers aangeduid, maar toen kwamen de coronajaren.

“Die verkiezing was voor ons een uiting van eer en waardering. Ja, ze brengt veel werk met zich mee, maar we zien ze niet als louter een opgave. Het is een ervaring voor het leven. En via de invitatieronde stimuleert het ons sociaal weefsel. Die ronde loopt van eind september tot eind november. We zijn dus veel avonden het huis uit om de tweehonderd adressen van de gildelijst te bezoeken, en daarbovenop nog een vijftigtal potentiële deelnemers, intimi, vrienden en familie. Die bezoekjes zijn hartverwarmend. We worden altijd enthousiast en respectvol ontvangen, en maar heel zelden wordt ons gevraagd om op een andere keer terug te komen – waarvoor we trouwens alle begrip hebben.”

“Bij elke editie is het altijd weer uitkijken naar wie het dekenduo heeft aangeduid voor twee jaar later. Dat is ons grootste geheim, tot op het ontbijt op 2 december. Het aanduiden van een ‘jonge’ deken is niet altijd simpel, want het is voor de ouders of de familie niet evident om zo’n grote groep mensen thuis te ontvangen.”

Voor het ontbijt verwacht Frederik honderd bezoekers, Aaron ruim vijftig, in de Boltra in Kruiskerke.

Prelude en apotheose

Op donderdag 30 november is er de prelude: de schieting als voorbode van wat komen zal, bij Frederik in de Poekestraat 104. De hoogdag van 2 december start met het ontbijt om 8.30 uur bij de dekens, gevolgd door de paardenzegening om 11 uur. Het middagmaal in zaal ‘t Magazijntje begint om 13.30 uur. De eetkaart, bewijs van betaling van 40 euro voor de copieuze maaltijd, garandeert ook deelname aan de tombola met toffe prijzen. De apotheose is de Sint-Elooifuif, om 21 uur in een verwarmde tent bij Frederik in de Poekestraat.

