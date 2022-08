Deelneemster aan Vierdaagse van de IJzer naar ziekenhuis nadat ze werd aangevallen door hoornaars

Het wandelevenement De Vierdaagse van de IJzer eindigde vandaag in Ieper. In de loop van de vier dagen kwamen in totaal 8.722 wandelaars aan de start. Op de slotdag moest een deelneemster naar het ziekenhuis nadat ze werd aangevallen door hoornaars.

De Vierdaagse van de IJzer startte donderdag in Oostduinkerke, om via Diksmuide en Poperinge in Ieper te eindigen. “In de Kattenstad tekenden we 5.027 wandelaars op”, zegt directeur Jef Verstraete. “Over de vier dagen heen kwamen in totaal 8.722 sportievelingen aan de start.” Dat is minder dan de meer dan 10.000 deelnemers in 2019. “Toch zijn we tevreden. Ik hoor dat ook bij andere wandelorganisaties minder deelnemers opdagen. Wellicht speelt het overaanbod daarin mee. Ook de hitte kan een oorzaak zijn dat mensen minder snel de wandelschoenen aantrekken.”

Gestoken in het hoofd

De medische component van Defensie had de handen vol met het verzorgen van voeten, maar echte problemen deden zich op het parcours niet voor. Behalve vandaag. In de buurt van de Palingbeek werden wandelaars verrast door een nest van de Europese hoornaar. Een vrouw kreeg daarbij enkele steken in het hoofd. Toen ze koorts liet optekenen, werd ze met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse en het wandelparcours werd omgeleid.

Levende geschiedenis

De wandeltochten eindigden aan de Torrepoortlaan in Ieper, waar voor de deelnemers een hapje en een drankje klaar stond.

‘De Piotten’ laten zien hoe de Belgische soldaat tijdens de oorlog leefde. © CM

“We zijn een vereniging die door ‘levende geschiedenis’ mensen willen laten kennis maken met het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog”, zegt Yente Belis (30) uit Putte, die samen met enkele leden van ‘De Piotten’ deelnam aan de mars en aan de aankomstplaats de schaduw van een boom opzocht. “We tellen leden over heel België. We spelen geen gevechten na. Op evenementen laten we zien hoe de Belgische soldaat tijdens de oorlog leefde. Of we nemen deel aan wandeltochten om te laten zien hoe onze militairen er toen bij liepen. Onze uitrusting is nagemaakt, maar wel historisch correct. Ook brengen we een groet bij het passeren van een militaire begraafplaats. Het is een vorm van respect voor wat die mannen tijdens die vier jaar oorlog moesten doorstaan.”

16 kilometer in militaire uitrusting

De Pioten doen telkens de slotdag van de Vierdaagse mee. “We wandelden de 16 kilometer, wat al aardig stappen is in deze uitrusting. En vooral warm. Dat is echter maar klein bier in vergelijking met wat onze soldaten in de loop van de oorlog meemaakten. Het is fijn dat omstanders ons aanmoedigen, wat wel motiverend is. De pijn aan de voeten valt goed mee. Ik vond het persoonlijk het mooiste parcours dat ik al stapte. Andere jaren is het vaak vooral op asfalt lopen, maar nu waren er veel stukken in het bos of door een boomgaard. Het was echt mooi.”

Triootje Westhoek

Els Vandevoorde (34) uit Abele stapte 2 van de 4 dagen mee. “Gisteren was ik er in Poperinge bij en vandaag in Ieper”, aldus Els. “Ik neem al een vijftal jaar deel en er heerst hier altijd een heel toffe sfeer. Je komt mensen tegen die je kent en het is het ideale moment om eens bij te praten. De organisatie is altijd heel goed.” Els overbrugde haar eerste wandeldag 32 kilometer en vrijdag 24 kilometer. “Tijdens de zomer deden we delen van GR-routes, zoals bijvoorbeeld van Zonnebeke naar Kemmel.” Els deed ook de 80 kilometer van ‘Triootje Westhoek’, een bewegwijzerde wandeling die passeert in Heuvelland, Poperinge en Ieper.

“We hebben daarvan de helft gelopen en de helft gewandeld, maar ik denk niet dat we het onmiddellijk opnieuw zouden doen”, klinkt het. “Ik leerde van het wandelen genieten tijdens de coronaperiode. Toen kon je niet veel anders doen. Het is wel tof dat ik ook mijn man de microbe te pakken heeft, hoewel hij er wel niet bij is. Vandaag wandelde ik samen met een ex-college. Ook heel tof. En nu gaan we nog eentje drinken.”