De Wonderneming organiseert derde editie van Café Bougie: “Elkaar ontmoeten in het park”

De Wonderneming, een toneelgezelschap dat theater op maat voor kinderen brengt, organiseert op zaterdag 27 en zondag 28 augustus de derde editie van Café Bougie in het Eugène Dermautpark. Op zaterdag plant De Wonderneming een gezellig samenzijn bij kaarslicht, terwijl er op zondag onder andere een boekenverkoop en live muziek gepland staat.

Café Bougie vindt zijn oorsprong in het Kids Rommel Festival. “Het Kids Rommel Festival werd vier keer georganiseerd”, weet Pieter Bouckaert van De Wonderneming. “De eerste maal viel de organisatie door overvloedige regenval letterlijk in het water. Om die reden dienden we onze eerste rommelmarkt meteen af te gelasten.” De drie overige edities konden wel probleemloos doorgaan en konden ook steeds op een meer dan behoorlijke publieke belangstelling rekenen. “Het Kids Rommel Festival ging steevast door in de Weidestraat en in een stuk Rysseveldstraat”, gaat Pieter verder. “Na de vierde editie besloten we uit te wijken naar het Dermautpark, een locatie die ons meer mogelijkheden biedt. Zo is het park centraal gelegen, is er parkeergelegenheid en zitten we er volop in het groen.”

Weersomstandigheden

“Het programma werd bij de allereerste editie in 2019 eerder toevallig uitgebreid naar twee dagen”, vertelt Olivier Vangheluwe. “We hadden alles al klaargezet voor de rommelmarkt en bedachten toen dat we in dat geval meteen ook een gezellig samenzijn op zaterdag konden organiseren. We maakten maar kort reclame via sociale media, maar mochten meteen toch goed 250 man verwelkomen.” In 2020 ging Bougie omwille van de gekende coronaperikelen niet door, terwijl de organisatie vorig jaar met niet al te best weer af te rekenen kreeg. “We hebben dan ook beslist om Café Bougie voortaan bij minder weer niet meer te laten doorgaan”, aldus Pieter Bouckaert.

We gaan voor sfeer, gezelligheid, goede muziek, lekkere drankjes en heerlijke hapjes

Geen kinderrommelmarkt

“Bij deze editie werken we met dezelfde basis ingrediënten als bij vorige edities. We gaan voor sfeer, gezelligheid, goede muziek, lekkere drankjes en heerlijke hapjes. We gaan in het park onder de bomen op in de natuur en willen het op een eenvoudige manier gezellig maken. De bedoeling is om mensen, gezinnen samen te brengen als afsluiter van de vakantie. De kinderrommelmarkt die steevast op zondag doorging, hebben we geschrapt. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat kinderen op de markt kinderspullen zouden verkopen, maar uiteindelijk merkten we dat er een evolutie was waarbij de ouders het van de kinderen overnamen. De eerste jaren werden de stands bemand door kinderen die er kinderspullen zoals speelgoed verkochten. Nu willen de ouders vooral de stand zelf bemannen, en dat is nooit echt de insteek geweest.”

Bougieburger

“Café Bougie start op zaterdag 28 augustus vanaf 18 uur”, legt Roeland Pype uit. “Je kan er bij kaarslicht genieten van een hapje en een drankje. Een dj draait er plaatjes, maar het is niet de bedoeling dat het een dansfuif wordt. Op zondag starten we om 12 uur met het aperitief. ’S namiddags kan je genieten van een optreden van The Crooktown Jazzband en organiseren we in samenwerking met de Stadense gemeentelijke bibliotheek een boekenverkoop, terwijl er in onze caravan ook een stripverkoop doorgaat. Daar kunnen overigens ook strips gelezen worden”, besluit Pype. “We zorgen tijdens onze tweedaagse ook voor de nodige hapjes in eigen beheer”, pikt Pieter Bouckaert in. “Zo serveren we onze alom bekende Noorse wafel en is er ook onze Bougieburger.” (CB)

Café Bougie vindt op zaterdag 27 en zondag 28 augustus plaats in het Eugène Dermautpark. De toegang is gratis. Meer info: www.wonderneming.be of op de Facebook-pagina ‘Café Bougie’.