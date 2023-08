De Wilfrieds spelen op benefiet ‘Apéro Against Cancer’: “Wij weten wat kanker is”

Op zondag 27 augustus organiseert Robbe Lambrecht een Apéro Against Cancer in GO! Basisschool Het Wonderbos. De opbrengst gaat naar de kankerpatiëntenvereniging Care4Aya in het UZ Gent, en naar Robbe zelf, wiens behandeling tegen teelbalkanker veel geld kost. Een van de groepen die gratis optreden op de benefiet, is De Wilfrieds: “Wij weten wat zoiets betekent.”

Robbe (24) woont met zijn partner Eugenie Temmerman al twee jaar in Roeselare. Zijn vader woont in Meulebeke, maar is afkomstig uit Ingelmunster. De Ingelmunsterse schepen Trui Lambrecht is zijn tante, en haar echtgenote Martine Demeester is zijn doopmeter. Robbe heeft dus een band met de gemeente, en besloot daarom de benefietoptredens daar te organiseren. Hij vond een geschikte plek in de GO! Basisschool Het Wonderbos, in de Meulebekestraat.

“De buitenlocatie is zo tof. Daar gaan we een zomerbar uitbouwen, met aperitief en optredens. Op de affiches staan De Wilfrieds, Atmos, Kimberly Penez, Dennis Cartier – bekend van onder meer Tomorrowland – en Robex, alias… ikzelf. Ik ben deejay sinds 2017”, glimlacht Robbe. “Wie een ticket koopt, kan een prijs winnen. En we zorgen voor drankjes en hapjes. De opbrengst gaat naar Care4Aya, een organisatie voor kankerpatiënten tussen 16 en 35 jaar – Adults and Young Adults – in het UZ Gent. We gaan de opbrengst ook gebruiken om mijn kosten van de behandeling te drukken.”

Hoogtepunt in Gent

Een van de groepen die gratis optreden op de benefiet, zijn dus De Wilfrieds uit Ingelmunster. Dit muzikale project van Hans en Hein Denturck bestaat een kleine vijftien jaar. Hans en Hein treden vaak op als De Wilfrieds, een ode aan hun overleden vader, maar ze treden ook op met ‘moaten’.

“Ik denk niet dat we op deze benefiet met de volledige groep zullen optreden”, zegt Hans (61). “We kregen de vraag via Robbes familieleden. We zagen dat wel zitten, want Kom Op Tegen Kanker ligt ons nauw aan het hart. We hebben het binnen onze familie ook meegemaakt, en dus weet je wat zoiets betekent. Hoelang we zullen optreden? Ik denk anderhalf à twee uur – of tot ze ons moe zijn”, lacht Hans.

De Wilfrieds traden deze zomer ook op op de Gentse Feesten. Een hoogtepunt, zegt Hans.

“In 2019 deden we daar het voorprogramma van Willy Sommers. Toen stond het plein propvol, maar dat was natuurlijk met vooral fans van Willy. Deze keer hebben we samen met een andere covergroep opgetreden, en de mensen zijn dus voor de twee groepen gekomen. Ik denk dat er wel zo’n zesduizend mensen stonden te luisteren. Dat was absoluut een hoogtepunt voor ons. Een week eerder hadden we een Nederlandstalig programma gespeeld op de Burg in Brugge. Ook daar was er veel volk, maar die Gentse Feesten: dat is wel iets speciaals, hoor. Dat is echt genieten. Je staat voor al die mensen, met een glimlach op hun gezicht: de max. En je moet weten: ‘s namiddags regende het, maar toen wij begonnen was het droog, en pas na ons optreden begon het weer te regenen. Qua weer hadden we dus méér dan geluk.”

“Op zaterdag 12 augustus hebben we op het Stationsplein ter gelegenheid van Harelbeke Zomert gespeeld, en op zondag 17 september spelen we in een nieuw gebouw in Veldegem”, geeft Hans nog mee. “Dat zijn allemaal mooie muzikale projecten.”

Een kaartje kost 10 euro. Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. Je kunt ook een steunkaart kopen. Te verkrijgen in voorverkoop of aan de deur. Verdeelpunten zijn De Bockor en dagbladhandel Joli in Ingelmunster, dagbladhandel Smarnika in Meulebeke, Den Arend in Roeselare. Tickets reserveren via aperoagainstcancer@outlook.com.

