De Warmste Week steunt Kinder- en Jongerenwerking vzw Oranje: “Steun is meer dan welkom”

De Kinder- en Jongerenwerking van vzw Oranje, met hoofdkantoor in Sijsele, is een van de goede doelen voor De Warmste Week. “De opbrengst gaat bij ons naar het solidariteitsfonds dat de drempel voor deelname aan activiteiten moet verlagen”, zegt projectverantwoordelijke Jore Rossey.

De vzw Oranje, die zich sinds jaar en dag richt tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare groepen, heeft sinds een aantal jaar haar hoofdkantoor en het grootste dagbestedingscentrum uitgebouwd op de zorgsite in de Brouwerijstraat in Sijsele. Daar zijn ook een aantal serviceflats en het openbare woonzorgcentrum De Stek gevestigd.

Ouders ondersteunen

De voorbije jaren bouwde vzw Oranje een sterk netwerk en een vertrouwensband uit met de buurtbewoners en met organisaties als het Sociaal Huis (van OCMW Damme), de Ruilboetiek en zorgverstrekker Curando. In overleg met Stad Damme zelf en tal van vrijwilligers worden er buurtontmoetingsmomenten opgezet. Binnenkort wordt er ook nog een bijkomende outdoor ontmoetingsruimte uitgebouwd.

Oranje, met activiteiten en centra in heel Noord-West-Vlaanderen en het Meetjesland, speelt nu ook in op het solidariteitsevenement De Warmste Week dat dezer dagen neerstrijkt in Brugge. “Het solidariteitsfonds voor de Kinder- en Jongerenwerking van Oranje is inderdaad een van de erkende goede doelen van De Warmste Week”, zegt projectverantwoordelijke Jore Rossey.

“Met deze werking organiseren we uitstappen, weekendjes weg of meerdaagse kampen voor kinderen en jongeren met een beperking. Los van het brengen van aangename momenten voor die doelgroep zelf, is het ook onze bedoeling om ouders eens te ontlasten van de soms toch erg zware zorg. In september vierden we nog de tiende verjaardag van deze kinder- en jongerenwerking.”

“De geldinzameling via De Warmste Week gaat specifiek naar dat solidariteitsfonds. Dit betekent dat we ons richten op minder vermogende ouders van kinderen met een beperking. Bedoeling is dat we de activiteiten kunnen aanbieden aan een verminderd tarief van -75 procent voor deze mensen, die het door de handicap van hun kinderen en dan ook nog eens hun financiële situatie niet gemakkelijk hebben. Alle steun is dus meer dan welkom.”