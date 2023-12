Er werd ijverig soep geserveerd aan het Hoekske tijdens de zondagse markt. Bart Ver Eecke en zijn medewerkers konden er onder het waakzame oog van de champetter soep scheppen voor het goede doel. Er was eveneens warme wijn te verkrijgen. Hilde Claeys en Hilde Serruys waren de soepscheppers van dienst. En wat bracht dit initiatief in het spaarpotje van De Warmste Week? Bart Ver Eecke: “We moeten alles nog precies natellen. Maar we zitten in de buurt van 700 euro.” (foto JM)