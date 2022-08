De Verenigde Vrienden sluiten zomer af in stijl

Het Zomerplein in Avelgem loopt op zijn einde. Het laatste concert wordt zondag verzorgd door de Avelgemse Harmonie De Verenigde Vrienden. Zij zullen zorgen voor een fantastische afsluiter.

De zomer zit er bijna op, dus ook het Zomerplein in Avelgem loopt op zijn einde. Het laatste concert deze zomer wordt het Zomerconcert Summer Sounds van de Harmonie De Verenigde Vrienden. Deze harmonie bestaat al sinds 1870 en is opgedeeld in verschillende formaties. Zo heb je de grote formatie, maar ook bijvoorbeeld de Harmomini’s.

“Onze harmonie bestaat uit een 60-tal muzikanten en vier formaties”, vertelt bestuurslid Peter Tack (61). “Dat zijn de grote formatie, de jeugdharmonie, het percussie-ensemble en de Harmomini’s. Iedere formatie speelt apart en heeft een eigen programma.”

Concertreis

“Doorheen het jaar gaan wij ook telkens op concertreis. Dat doen we steevast begin augustus. Dit jaar gingen we al voor de 41ste keer op reis. Je kan je dus wel voorstellen dat we intussen al heel wat landen hebben bezocht. Tijdens die reizen combineren we muziek met sport, wandelen of fietsen en met cultuur. Wat we daar inoefenen, spelen we traditioneel ook op het Zomerconcert. Vaak zijn dat gekende deuntjes, popliedjes of rockballades. Wij repeteren ook iedere maandag, het hele jaar door. Dat zorgt ervoor dat ieder concert perfect verloopt. In maart hebben we ons Lenteconcert in Spikkerelle. Dan voeren we twee concerten op. Ook op La Braderie treden we op en op de 11-novemberstoet”, aldus Peter Tack.

Jong en oud

“In de harmonie hebben we het geluk dat we over enkele beroepsmuzikanten beschikken: de muziekleerkrachten klarinet en saxofoon. Zij spelen ook mee in de grote harmonie. De harmonie is trouwens een verzamelplaats van jong en oud. Zo is de jongste muzikant 18 jaar, de oudste is er 71. Vaak stromen de kinderen van de jeugdharmonie door naar de Grote Harmonie na hun studies”, besluit Peter Tack. (ML)