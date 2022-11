De Totetrekkers stellen twee nieuwe Doctors Humoris Causa aan: “Hopen op revival van carnaval”

De Totetrekkersgarde, de eerste Brugse carnavalsvereniging, heeft twee nieuwe Doctors Humoris Causa aangesteld op hun openingszitting in de Salons Lodewijk van Male: burgemeester Dirk De fauw en editieredacteur Olivier Neese.

11 november is traditioneel de start van het nieuwe carnavalsseizoen. Zo ook voor Brugges oudste carnavalsvereniging De Totetrekkersgarde, die in 1961 werd opgericht. Dat doen ze traditioneel met een openingszitting in Salons Lodewijk van Male. Voorzitter Johan Cortvriendt mocht bijna 70 aanwezigen verwelkomen, onder wie de kersverse Prins Toftje en zijn Roosje Tina. “Als oudste carnavalsvereniging vinden we nog steeds nieuwe bestuursleden”, vertelt Johan Cortvriendt. “Dat stemt me heel gelukkig. Mijn grote droom is om de revival van het carnaval mee te maken. Ik hoop daarvoor de nodige mensen te vinden. Waar is de tijd van ons Redoutebal, waarbij er volk op de Markt naar de genodigden kwam kijken? Verder hopen we de handen in elkaar te kunnen slaan met De Feestneuzen. Daarvoor zijn er intussen al contacten gelegd met Francis Degroote. En nog een droom is om al onze Doctors Humoris Causa nog eens samen te brengen. Sinds 1962 reiken we deze eretitels uit, met uitzondering van de coronajaren.”

Indrukwekkende lijst

Op de lijst prijken zeer grote namen, zoals Armand Pien, Bobbejaan Schoepen, Godfried Bomans, Tony Corsari, Willy Lustenhouwer, Marc Sleen, Luc Philips, Guido Depraetere en Paul Breyne. Dit jaar werden daar de namen van burgemeester Dirk De fauw en editieredacteur van onze krant Olivier Neese aan toegevoegd. Beiden noemden het krijgen van de titel een zeer grote eer. “We willen het carnaval opnieuw naar buiten brengen”, gaat Johan Cortvriendt verder. “De jaarlijkse carnavalsstoet van de Brugse Karnaval Raad, die zal plaatsvinden op 4 maart 2023, kent een revival. Nu al zijn we zeker van de komst van 15 à 20 wagens.”