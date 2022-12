De Tijdloze nog tot en met vrijdag in stadspark ‘t Plein in Kortrijk

Sinds maandag presenteert Studio Brussel haar jaarlijkse ‘De Tijdloze 100’ live vanuit het stadspark ’t Plein, dit nog tot en met vrijdag 30 december.

Duizenden luisteraars brachten de voorbije periode massaal hun stem uit om de beste liedjes te selecteren. Buurtbewoners werden deze middag uitgenodigd voor een aperitief in café ’t Plein van 12 tot 13 uur. “Ik vind het leuk dat Studio Brussel opnieuw haar weg vindt naar Kortrijk. Het is zeker een meerwaarde. Het leeft en brengt mensen samen in ons gezellig ingericht Plein. De studio doet me wat denken aan het Glazen Huis van enkele jaren geleden, zo kan je ook de presentatoren aan het werk te zien”, zegt Emilie Burms (34), wonende in residentie Citadel.

Jong en oud

Niet alleen gaat Studio Brussel live uitzenden vanuit ’t Plein van 7 tot 19 uur, je kan er elke dag van 17 tot 22 uur de dansbenen losgooien op ‘De Tijdloze Dansant’. Vrijdag zal dat uitzonderlijk kunnen tot middernacht. “De Tijdloze Dansant zorgt voor sfeer en gezelligheid, terwijl de Kortrijkse foodtrucks en café ’t Plein zorgen voor het nodige eten en drinken. In vergelijking met De Warmste Week is het kleinschaliger, maar toch met een grote en warme impact. Jong en oud komen hier samen in ons mooiste stadspark. De mensen van Studio Brussel lieten me trouwens weten dat ze ook heel graag naar Kortrijk komen”, vertelt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Ook Canvas gaat deze week elke avond live vanuit de Budafabriek met hun talkshow ‘De Tijdloze’. Het programma zal tussenin ook dronebeelden tonen van Kortrijk”, vult marketingcoördinator Gauthier Renard aan.

Vijf dagen lang gaat Michèle Cuvelier op zoek naar straffe verhalen, onverwachte verbanden en verrassende details die schuilgaan achter Tijdloze songs. Dat doet ze samen met Bent Van Looy, Lara Chedraoui, Lennert Coorevits en tal van muzikale gasten. Muziekfans die graag een opname willen bijwonen kunnen zich inschrijven via vrtmax.be/doemee.