De ticketverkoop voor NEXT Arts Festival gaat van start

De 16de editie van NEXT, het jaarlijks internationaal kunstenfestival in 16 steden van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en Valenciennes, gaat door van 9 november tot 2 december.

“Samen met vier andere Vlaamse en Franse kunst- en cultuurhuizen bundelen we over de landsgrenzen heen onze expertise, middelen en know how in één straf, hedendaags programma van internationale podiumkunsten”, zegt Alexander Ververken directeur van Schouwburg Kortrijk. “Goed om weten: als CUBO-lid heb je toegang tot alle NEXT-voorstellingen in Kortrijk én alle busreizen die vertrekken vanuit Kortrijk.”

Reserveer je tickets voor 36 internationale dans-, performance- en theatervoorstellingen www.nextfestival.eu.