De Tank in Brugge houdt open huis

In het kader van ‘open ateliers’ – het project van de Vlaamse overheid dat in de plaats komt van het provinciale ‘Buren bij Kunstenaars – opende de De Tank, het groepsateliers voor Brugse kunstenaars in het kasteeltje Blydhove, vandaag de deuren voor het grote publiek.

De Tank opende in 2017 de deuren in het leegstaande pand waar jarenlang het Provinciaal Gouvernement huisde, op de Brug in Brugge. Bedoeling van De Tank was en is om betaalbare atelierruimte voor jonge kunstenaars aan te bieden.

Omdat het pand verkocht werd aan een projectontwikkelaar die er een een luxueus woonproject zal realiseren, moesten de kunstenaars op zoek naar een alternatieve locatie. En die werd uiteindelijk gevonden in het historische landhuis Blydhove langs de Generaal Lemanlaan in Assebroek. Dit pand, voorheen eigendom van Decanale Werken Brugge Oost, werd vorig jaar aangekocht door vzw Blydhove, de vereniging die al jarenlang de kinderopvang op hetzelfde domein exploiteert.

Het domein deed voorheen ook dienst als school maar de vzw Blydhove wil er op termijn een andere, ook sociale en maatschappelijke, invulling aan geven maar in afwachting van een vaste bestemming kan het de komende jaren dus dienst doen als locatie voor kunstenaarsateliers. Een veertigtal jonge en/of beginnende kunstenaars krijgen er een plaats.

Open ateliers

Vandaag, zondag, werd het complex opengesteld voor het publiek in het kader van ‘open ateliers, het project van de Vlaamse overheid dat in de plaats komt van ‘Buren bij Kustenaars’ van de Provincie West-Vlaanderen. Het publiek kon er kennismaken met de kunstenaars en kon er ook genieten van een hapje en een drankje. Voor de jongsten stond er een springkasteel in de vorm van een tank opgesteld.

(PDV)