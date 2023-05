De Stroate organiseert dance & rapbattles tijdens Sinksen

De Stroate vind je op Sinksen een beetje overal, maar zaterdag is het alvast aan de skatebowl aan de Groeningebrug te doen. De hiphopcommunity organiseert battles voor zowel dansers als MC’s. Je kan er ook streetart ontdekken. Zin in nog meer hiphop tijdens Sinksen? Hou de sociale media van De Stroate in de gaten.

Van 13 tot 15.30 uur gaat King of the Bowl door, twee dance battles in categorie breakdance en all styles (zoals hiphop, popping tot zelfs voguing of modern). Gevolgd door een uur cypher. Dan kan er gefreestyled worden buiten de competitie. Om 16.30 starten de rapbattles. Tot 19 uur kunnen MC’s het beste van zichzelf geven op de voorziene beats van De Stroate. Zowel voor de twee dance battles als de rapbattle valt prijzengeld te winnen van 150 euro. “Bij het organiseren van onze activiteiten op Sinksen luisteren wij altijd naar onze community en de crews die bij ons zitten, zoals The Fam en Joined Forces, wat zij willen doen. Zij stelden een dance battle en rapbattle voor waar ook jongeren van ver buiten Kortrijk worden op uitgenodigd”, zegt Ouarda Bouchti, projectmanager van De Stroate. “Tijdens King of the Bowl worden acht dansers gekwalificeerd, gekozen door jury en/of publiek. Dan volgen één tegen één rondes. De jury kijkt naar techniek, expressie, gevoel, energie en uitvoering. Als de puntentelling gelijk opgaat dan laten we het publiek meebeslissen. De jongste deelnemer is 12 jaar. Iedereen kan zich op de dag zelf nog inschrijven.”

Willekeurige beat

De Stroate heeft de ambitie om twee rapbattles per jaar te presenteren. “Jongeren vinden het heel leuk om tegen elkaar te rappen. Voornamelijk gebeurt dat in het Nederlands, maar anderstaligen zijn zeker ook welkom. Er worden twee namen geloot uit een pot waarna de dj een willekeurige beat oplegt waarop de deelnemers het uitvechten.” Met de locatie aan de skatebowl hoopt De Stroate ook mensen te bereiken buiten de community. “Mensen die langs Buda Beach en langs het water passeren, blijven dan even plakken. We voorzien drankjes en er staat een foodtruck met garnaal- en kaaskroketten.” (MD)