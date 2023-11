De Straffe Madammen nemen deel aan 100km KOTK: “Bezorgdheid om gezondheid”

Vijf sportieve vrouwen ontmoetten mekaar een paar jaar geleden op een loopevenement. Ze besloten aan te sluiten bij Waregem Jogging Club en trainen nu regelmatig samen. Op 17 maart 2024 nemen ze samen deel aan de 100 km run in Halle ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

Eveline, Katleen, Marianne, Natascha en Nathalie zijn vijf sportieve vrouwen die elkaar op een loopevenement ontmoetten en spontaan aan de praat raakten. “Op een mooie zondag besloten we dan ook om eens samen te lopen”, vertelt Kathleen Gobbin. “Een ware coup de foudre zou je kunnen stellen. We zijn ondertussen onafscheidelijke loopvriendinnen en trainen op regelmatige basis op ‘babbeltempo’. Te nat, te vroeg, te warm, te veel wind, te veel bergop, te veel bergaf, niets houdt ons tegen omdat de voldoening achteraf werkelijk onmisbaar is. We lopen, zweten, praten en luisteren naar elkaars beslommeringen”, aldus Katleen. “We verwerven zo andere inzichten en samen bewegen geeft ons een beter gevoel. Zo kunnen we er ook gemakkelijker tegenaan. Af en toe is er ook de bezorgdheid om de gezondheid van onze naasten en aangezien onze loopafstand met gemak klom, kwam het idee er om samen deel te nemen aan het evenement 100 km run ten voordele van Kom Op Tegen Kanker, omdat we allemaal wel iemand kennen die met de ziekte worstelt.” Deelnemen aan de 100 km run kost 2.500 euro, een fonds dat integraal naar Kom Op Tegen Kanker gaat.

Strafste Fuif

De Straffe Madammen hopen het bedrag bijeen te krijgen door De Strafste Fuif op zaterdag 4 november te organiseren in de feestzaal van Fools Garden in de Noorderlaan 32. Een toegangskaart kost 10 euro in voorverkoop, aan de deur 12 euro. Steunkaarten kosten 8 euro. Vrije giften kunnen op rekeningnummer BE56 7360 3575 6688 met mededeling: GIFT 340026066. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. (PP)

Meer info: straffemadammen5@gmail.com