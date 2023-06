De Splenters dit jaar niet op de planken op kermis in Zeebrugge

Jaarlijks staan De Splenters op de planken op de augustuskermis in Zeebrugge Dorp. Dat zal dit jaar niet het geval zijn. Ze moeten een jaartje overslaan. “Er zijn verschillende redenen voor. Ik moet geopereerd worden aan de knie en kan niet meedraaien, er is geen nieuwe aanwinst van spelende leden. Onze leden worden allemaal ouder en zijn al boven de zeventig en het opbouwen van alles voor de voorstellingen in de tuin van de pastorie werd te lastig voor ons. De verhuis van alle decorstukken vraagt immers heel wat werk en in openlucht spelen blijft steeds een risico. We wilden dit jaar ons stuk brengen in het gemeenschapshuis op het Marktplein, maar omdat wij geen officiële vereniging zijn, kunnen wij geen aanspraak maken op een verminderde prijs om de zaal te huren en dat is onbetaalbaar voor ons. Wij willen enkel voor plezier zorgen met ons stuk op de kermis in Zeebrugge Dorp. Na al die jaren waren we een vast begrip geworden. De Zeebruggenaars vinden het bijzonder jammer dat we er dit jaar niet zullen zijn, maar we kunnen niet anders. We hopen dat wij na dit jaar nog kunnen herstarten en dat we nieuw bloed vinden om mee te spelen”, vertelt Elsie Van Isacker van toneel De Splenters. (SR)