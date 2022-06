De spits van SINKSEN22 is er af

De Burgemeester Reyanertstraat, beter bekend en gekend als ’t Stroatje’, had de eer de spits af te bijten van de 4-daagse Sinksenfeesten.

Naar goede gewoonte organiseert ‘The Yellow Zuipmarine’ optredens buiten aan Den Bras en Den Trap in de Reynaertstraat. Lokale en jonge bands worden afgewisseld met vaste waarden en dj’s. The Idiots mochten na enkele opwarmers in de vroege namiddag de feesten openen. Lowiek, Bauwe, Jelle, Zoë en Jeppe waren er ook vroeg bij. “We komen naar hier voor de muziek en de sfeer in ’t Stroatje en omdat we enkele bands kennen. Er zijn continue goede optredens”, getuigt Lowiek. “Er is veel te doen in het weekend en we willen overal gaan en kijken en genieten, maar altijd komen we terug naar hier (lacht)”, zegt Zoë.

© (Foto TV)

Bij Anouk, Tine, Charlotte en Lopke was het ‘meisjes aan de macht’. “Onze mannen hebben in het Sinksenweekend niets te zeggen”, schatert Charlotte, met de deur in huis vallend. “We logeren het weekend in het Parkhotel om geen verplaatsingen te moeten doen”, vult Anouk aan. “Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk mee te maken: we willen overal bij zijn en willen ‘alles gedaan’ hebben. Dat zal wel lukken.” De grote opening zaterdag op het Schouwburgplein zegt hen niet zoveel, tot ze horen dat het in de trant van de jaren 20 uit vorige eeuw is. “Oei, we hebben wel geen verkleedkledij mee”, aldus een grinnikende Charlotte. Verder zijn er in ’t Stroatje nog optredens van de Belgian Quo Band om 19 uur, Gestapo Knallmuzi om 21 uur, 4T4 om 23 uur en dj Desperado die van 1 tot 3 uur platen draait.

© (Foto TV)

Frederike, Senne, Sam, Thijs, Jelle en Frederiek, de crew van 2FD die de klank en belichting verzorgt tijdens de grote opening op zaterdag, is er helemaal klaar voor. “Bij zo’n grote opening met verscheidene optredens en lightshows komt er veel kijken. Pas als alles tot in de puntjes afgesteld en geregeld is zijn we tevreden”, aldus Frederiek. “He is ook een pak werk om eerst de lichtbaren op te hangen en het materiaal op de juiste plaats te zetten. Elke centimeter ruimte is voor de artiesten belangrijk, voor ons is ook elke centimeter belangrijk om goed te kunnen werken. Maar we zijn er helemaal klaar voor. Zaterdag wordt het een ‘bom’.’”