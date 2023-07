De Porcherie viert eerste verjaardag met feestweekend: “We mikken op zo’n 1.500 bezoekers”

Komend weekend vieren Maxim Declercq en Laurent Van Parys de eerste verjaardag van De Porcherie. Dat doen ze onder meer met Marcske Vertonghen, Gers Pardoel en de Vijfse coverband Corner Five. De Porcherie is vanaf deze week bovendien elke dag open als gezellige zomerbar.

De jonge ondernemers Maxim Declercq en Laurent Van Parys bouwden een oude hoeve in de Grottestraat aan de Leie om tot een gloednieuw danscafé en ruime eventlocatie. Vorige zomer trapten ze het verhaal van De Porcherie af met een spetterend openingsweekend. “Na verschillende pop-up winter- en zomerbars zochten we naar een vaste stek”, vertelt Maxim. “We hadden een concept voor ogen, maar De Porcherie werd snel veel groter dan gedacht. We kregen meteen verschillende aanvragen van klanten en kennissen die hier hun bedrijfsfeest, communie of event wilden inrichten.”

Gers Pardoel

De twee vrienden organiseerden zelf ook meerdere activiteiten en verhuisden de populaire Beatrun naar Sint-Eloois-Vijve. “De Porcherie openen was een zware investering, maar we zijn enorm blij dat we het gedaan hebben. We sprongen enkele jaren geleden als student in het horeca- en eventleven met tijdelijke concepten. Nu hebben we 52 weken per jaar meer dan ons handen vol.”

De eerste verjaardag verdient een groot feest. Komend weekend wordt De Porcherie omgetoverd tot een kleine festivalsite. Vrijdagavond trapt Radio Hallo Discoshow met Marcske Vertongen van F.C. De Kampioenen het jubileum op gang. Zaterdag topt Gers Pardoel de affiche. Op zondag is het de beurt aan de lokale coverband Corner Five.

“We willen een echte festivalsfeer creëren en er een episch feest van maken”

“We voorzien een groot podium, special acts, dj’s, en verschillende promo’s op dranken. We willen een echte festivalsfeer creëren en er een episch feest in openlucht van maken”, gaat Laurent verder.

“Vanaf middernacht vieren we binnen in het café verder, tot 3 uur. Samen met onze vrienden en trouwe klanten zetten we de zomer in. We mikken op zo’n 1.500 bezoekers tijdens de driedaagse.”

Elke dag open

Om de wandelaars en fietsers langs de Leie een plezier te doen, zal De Porcherie tijdens de zomermaanden elke dag geopend zijn. Het danscafé is tijdens het jaar enkel open tijdens het weekend. “We richten een gezellige zomerbar in, telkens van 14 tot 20 uur. Tijdens de week richten we ons op de passage en de aperitief, niet op het nachtleven. Tijdens het weekend zijn we nu ook open vanaf 14 uur, en sluiten we pas om 3 uur.” Op 21 juli organiseren Maxim en Laurent Fête des Belges, op 12 augustus volgt de Summer Open Air.