De Pelikaan bakt pannenkoeken op kersthappening Decaflor

Tuincentrum Decaflor slaat voor zijn jaarlijkse kersthappening niet alleen de handen in elkaar met een aantal lokale handelaars. De zaak kan ook rekenen op de enthousiaste hulp van de mensen van de Pelikaan, die een ganse dag in de weer zijn met het bakken van pannenkoeken.

Ondernemers Gwladys Muchery van Decaflor, Julie Karkousse van Katie and Jules en Julie Wyseur van Be Belle zijn de drijvende krachten achter de kersthappening. “We werken samen met een aantal lokale handelaars, allemaal Rekkemnaren, om onze producten te laten proeven en te promoten. Die handelaars zijn OrigiNele, Fine 2 Wine, Allfredo foodtruck, Claire & Juliette en Pakket”, zegt Gwladys.

Aan sfeer was er alvast geen gebrek op de kerstmarkt in het tuincentrum. Dat was in belangrijke mate te danken aan de mensen van De Pelikaan, een dagcentrum voor personen met een beperking.

Kind aan huis

Met zijn zessen zorgden ze voor smakelijke pannenkoeken. Pannenkoeken bakken, klanten aanspreken, hen een gratis pannenkoek aanbieden, zelfgemaakte truffels verkopen… Ze beleefden de tijd van hun leven en voelden zich overduidelijk in hun sas. Niet verwonderlijk want ze zijn kind aan huis in het tuincentrum.

“Elke vrijdag komen ze hier werken in de zaak”, weet begeleidster Katleen Stragier van De Pelikaan. “Etiketten kleven, vegen, planken reinigen, bloembakken uitkuisen… ze doen het allemaal met veel plezier. Ze voelen zich hier aanvaard en ze genieten ervan om zich nuttig te maken. Bovendien gaat Gwladys uitstekend met hen om. Elk jaareinde opnieuw kijken ze ernaar uit om hier pannenkoeken te komen bakken”, besluit ze.

(Carlos Berghman)