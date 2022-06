De Olijke Motorrijders openen opnieuw de kermis in Krombeke

Freddy Regheere (69) uit Krombeke is niet alleen een fervent motorliefhebber, maar daarnaast is hij ook voorzitter van Feestcommissie Krombeke. Op vrijdag 17 juni openen De Olijke Motorrijders net zoals voor coronatijden weer de kermisactiviteiten in het Witsoonedorp met de 24ste motoravondrit.

De inschrijvingen voor deze motoravondrit gebeuren in vakantiehuis Ten Bunderen, dat naast een vakantiegedeelte ook een zaaltje heeft dat kan gehuurd worden voor kleinere feestjes. Het voormalig kloostergebouw in het centrum van Krombeke naast de vrije basisschool, werd immers volledig gerenoveerd en het is op tijd klaar geraakt tegen de jaarlijkse vakantieperiode.

De Olijke Motorrijders zijn alvast de eersten die het feestzaaltje op de benedenverdieping zullen gebruiken. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen en ook om de motorrijders te steunen. Als voorzitter van Feestcommissie Krombeke is Freddy alvast ook blij dat er weer normaal kan gekermist worden.

Alles is terug

“In 2020 mochten we niets, en gelukkig was er vorig jaar al weer iets, maar veel mensen waren toen nog wel wat bang om naar buiten te komen. Twee jaar was er zelfs geen Feest van het Paard. Maar nu is gelukkig alles terug. WKS Wielervrienden Krombeke Sportief organiseert weer hun Fun koers voor dames en heren op zaterdag en de koppeltijdrit op zondag.”

“En de feestcommissie zelf zorgt weer voor de minismultocht op zaterdagavond, de rondgang van Harmonie De Volksvreugd op kermiszondag in de voormiddag en ook de loopfietskoersjes en loopkoersen in de namiddag. Op maandag krijgen alle kinderen dan na de kinderzegening nog de jaarlijkse gratis tickets voor de foorkramen, die er gelukkig nog altijd zijn in het dorp met amper een goede 650 inwoners. Alle info nopens de kermis is trouwens te vinden op de site www.krombeke.eu.

(PC/Foto MD)