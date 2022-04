De ‘Nachtraven’ organiseren feestjes op unieke locaties in West-Vlaanderen

Nadat ze vorig jaar zomerbar Bar Collie op de Colliemolenhoeve runden, staan Oostnieuwkerkenaars Korneel Cottyn en Louis Plancke weer voor een zomer vol uitdagingen. Onder de naam ‘Nachtraven’ organiseren ze een uniek evenement op de binnenkoer van het kasteel van Ingelmunster en ook de zomerbar komt terug. Bar Hazart strijkt voor ruim twee maand neer langs de Sleihagestraat.

Twintigers Korneel Cottyn en Louis Plancke zorgden vorige zomer met ‘Bar Collie’ voor amusement in hun thuisgemeente. De komende periode willen ze graag een verlengstuk breien aan het organiseren van evenementen. De vrienden lanceerden onlangs ‘Nachtraven’, een concept waarbij Korneel en Louis feestjes organiseren op unieke locaties.

“Kleine festivals waar house en techno centraal staan. Aanwezigen genieten er in openlucht van dj’s, een drankje of een hapje”, leggen de initiatiefnemers hun concept uit.

Een eerste locatie werd inmiddels al gevonden. Op zaterdag 7 mei strijken de Nachtraven neer op de binnenkoer van het kasteel van Ingelmunster. “Een unieke locatie om iets te organiseren. We kijken er enorm naar uit.”

In totaal mogen er 300 feestvierders aanwezig zijn. DJ’s Ben, Hafid, Huismus, TYRLL, Djaxx en Niels Feijen staan er achter de draaitafel. Het evenement start om 14 uur en duurt tot middernacht. Tickets zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van het evenement.

“Ondertussen zoeken we ook naar andere locaties om een dergelijk concept uit te werken. We zijn er zeker van dat er in onze provincie nog heel erg leuke plaatsen zijn waar zoiets mogelijk is. Leuke ideeën of voorstellen zijn zeker welkom.”

Afscheid van Zonneheem

Voor een tweede evenement keren Korneel en Louis terug naar hun thuisgemeente. “Normaal gezien gaat zaal Zonneheem nog dit jaar tegen de vlakte en wordt er een nieuw Zonneheem gebouwd. We willen echter op een leuke manier afscheid nemen van de zaal waar we al zoveel geweest zijn voor tal van activiteiten.”

Op zaterdag 11 juni organiseren Korneel en Louis er een afscheidsevenement. “We zijn ervan overtuigd dat heel wat Oostnieuwkerkenaars het leuk vinden dat we nog eens met een goed feestje afscheid kunnen nemen van het bestaande Zonneheem.”

Korneel en Louis nemen ook, ondanks de succesvolle eerste editie van hun zomerbar, afscheid van de Colliemolenhoeve waar vorig jaar zomerbar Bar Collie doorging.

“Doordat er vorig jaar door de coronacrisis geen huwelijken of andere festiviteiten stonden gepland in de feestzaal, was het toen voor ons mogelijk om de zomerbar daar te organiseren. Dit jaar is het al een pak drukker op de Colliemolenhoeve. De combinatie van de feestzaal met een zomerbar is niet doenbaar. We zochten daarom ook naar een andere locatie.”

Bar Hazart

Die vonden ze langs de Rozestraat, in het landelijke gedeelte van Oostnieuwkerke. “We wilden heel graag verder bouwen op de zomerbar van vorig jaar en zijn dan ook erg tevreden dat we opnieuw met een zomerbar kunnen uitpakken.”

Aan het zomerse initiatief is een nieuwe naam verbonden. Korneel en Louis doopten hun zomerbar om tot Bar Hazart. “In vergelijking met vorig jaar, waar we ongeveer een maand open waren, trekken we nu een pak langer de kaart van onze zomerbar. We hopen er opnieuw iets moois van te maken. Onze zomerbar zal ook deze keer veel natuurlijke, groene elementen bevatten.”

Bar Hazart opent op 24 juni de deuren en sluit pas op het einde van de zomer, op 27 augustus.