De Munt wordt plein van de voeding tijdens de Batjes in Roeselare

Tijdens de 90ste Batjes wordt De Munt omgetoverd tot ‘Het plein van de voeding’. Zo zal men er op zaterdag kunnen genieten van allerhande streekbieren en op zondag van heerlijke streekproducten. In De Keuken van Roeselare kun je tal van demonstraties bijwonen, waarbij lokale producten en ondernemers centraal staan. En dit alles wordt aangevuld met randanimatie voor jong en oud.

“In november 2021 werd De Keuken van Roeselare ingehuldigd”, vertelt Christ Muylle van Dovy Keukens. “Dit is een locatie op De Munt waar allerhande evenementen rond koken, smaak en voeding gepromoot kunnen worden. Productiehuizen en tv-zenders kunnen de ruimte gebruiken als opnamestudio, uitgeverijen kunnen er terecht voor boekvoorstellingen en topchefs kunnen er experimenteren met nieuwe creaties.”

“Daarnaast kan je er een kookdemo geven of een exclusieve meeting laten doorgaan. Dit initiatief kwam tot stand door Dovy keukens in samenwerking met vzw Vol-au-Vent en met ondersteuning van Stad Roeselare”, aldus Christ Muylle.

“Naar aanleiding van de verjaardagseditie van de Batjes wordt De Munt omgetoverd tot ‘Het plein van de voeding’. Je kan er letterlijk komen proeven van Roeselare”, neemt broer Mario Muylle over. “Op zaterdag 25 juni zal je er allerhande lokale bieren kunnen degusteren en op zondag 26 juni zal je op het plein van heel wat lekkers kunnen genieten.”

Randanimatie

Daarnaast wordt er randanimatie voorzien voor jong en oud. Ook in De Keuken van Roeselare valt er van alles te beleven waarbij voeding centraal staat.”

“Caroline en Anniek van ‘Faim de Flandre’ zijn twee foodies pur sang. Geregeld gaan ze samen op culinaire trips naar steden als Londen, Parijs en Tel Aviv om samen de nieuwste foodtrends op te pikken. Op zaterdag 25 juni zullen deze twee dames je tijdens korte workshops meenemen op een culinaire reis, ver weg maar ook lekker dicht bij de Roeselaarse roots.”

“Op zondag 26 juni vergezelt Santa Maria je in de wereldkeuken met enkele exotische gerechten. Het kruidenmerk vond zijn oorsprong in het Zweedse Göteborg en is ondertussen over heel Europa te verkrijgen. Een deel van de productie is overigens ondergebracht bij Paulig in Roeselare. Daarom ondersteunt de groep maar wat graag dit initiatief tijdens de Batjes.”

Lokale ondernemers

“Tot slot kan je ook enkele lokale ondernemers aan het werk zien op zaterdag 25 en zondag 26 juni. Zo laten Geert en Patricia van Chocolaterie ‘t Karakske je kennismaken met verschillende soorten chocolade en een gastronomisch chocoladedessert. Magalie en Alexandre van Pralineur Van Coillie op hun beurt maken je wegwijs in het traject van liquide chocolade tot afgewerkt product. En ook meesterbakker Kris Goegebeur zal van de partij zijn. Peter Van Asbroeck zal op zondag 26 juni de demo’s en evenementen op het plein aan elkaar praten.”