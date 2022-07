De Mol wordt dit weekend onze festivalreporter: Uma brengt verslag uit vanop Cactusfestival

Eindelijk! Na een afwezigheid van twee jaar is Cactusfestival helemaal terug. De weekendtickets zijn uitverkocht, maar ook bij KW kan je het festival drie dagen lang vanop de eerste rij beleven. Niet in het minst dankzij Uma ‘De Mol’ Vandemaele, die opdraaft als heuse festivalreporter en zondag onze Instagram en Facebook kaapt.

Twee zomers lang moesten muziekliefhebbers het stellen zonder het gezelligste festival van het land. Maar dit weekend wordt het feëerieke Minnewaterpark in Brugge opnieuw omgetoverd tot festivalweide voor de 39ste editie van het Cactusfestival. Kleppers als Robert Plant (van Led Zeppelin), White Lies, Franz Ferdinand en Balthazar zorgen er van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juli voor een drie dagen durend muzikaal orgasme. Eentje waar het publiek duidelijk naar verlangd heeft, want alle weekendtickets zijn ondertussen de deur uit.

Wie er ook bij zal zijn, is Uma De Mol Vandemaele. Zij neemt op de derde festivaldag onze Instagram- en Facebookaccount over. Het is trouwens de eerste keer dat de Kortrijkse kennismaakt met het Cactusfestival. “Het staat nochtans al heel lang op mijn verlanglijstje. Maar op de één of andere manier ben ik er nog nooit geraakt. Het paste nooit. Daar komt nu dus verandering in. Ik ben héél benieuwd. De line-up spreekt mij alvast enorm aan”, vertelt ze.

Goede sfeer

Uma is een notoir festivalganger. Ze heeft net een zondagje Werchter achter de rug. Eerder zag De Mol ook al Gorillaz, Stromae en Arsenal het podium bestormen van Werchter Boutique. Straks gaat ze nog naar Pukkelpop, maar eerst passeert ze nog in Brugge. “Wat de ingrediënten zijn voor een geslaagd festival? Er kan niet veel mislukken voor mij. Het weer speelt geen rol. Goed of slecht, een spatje regen verziekt de boel niet.”

“Als de sfeer, de muziek en het gezelschap maar goed zitten. Dat is de ideale festivalmix voor mij. Dat en – een breed aanbod aan – lekker eten. Een frietje mag zeker niet ontbreken, maar voor vegetariërs is het vaak de enige optie op een festival en dat is jammer. Al eet ik zelf zeker niet altijd veggie. Op een festival grijp ik al snel naar wereldkeuken. Aziatisch, pikant en noedels. Daarmee kun je me een groot plezier doen.”

Beste optreden ooit

Het beste optreden uit haar festivalcarrière zag Uma in 2017. “Dat was op Best Kept Secret, mijn favoriete festival. Op dit festival in Nederland hangt er steevast een gezapig sfeertje. Iedereen is er erg relaxed en er is heel veel ambiance. Het was op dat festival dat ik in 2017 Arcade Fire live zag spelen. Ik ben zó blij dat ik er was, want ik was er bijna niet bij geweest. Net na het festival op maandag moest ik namelijk mijn bachelorproef verdedigen. Samen met enkele medestudenten hadden we een website gemaakt over de opleiding muziek.”

“Ik kon mijn ouders overtuigen dat ik die hele bachelorproef tot in de puntjes zou afgewerkt hebben vooraleer ik naar Best Kept Secret zou vertrekken. Ze geloofden me niet echt – ze kennen me -, maar mijn overtuigingskracht deed wonderbaarlijk goed zijn werk en ik mocht gaan.”

“Zeker achteraf gezien was ik heel blij dat ik doorgezet heb”, aldus nog Uma. “Want wat een show heeft Arcade Fire daar neergezet! Het was fenomenaal. Alle muzikanten bleven maar afwisselen van muziekinstrument. De violist werd pianist, de pianist nam een blaasinstrument vast, enzovoort. Die mannen hebben on-ge-loof-lijk veel talent. Het zijn muzikale genieën. Hun hele show lang hielden ze het publiek vast. Hoe het met die bachelorproef afgelopen is? Geslaagd!”