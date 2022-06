De Lovie heeft goesting in de zomer

Op het domein van De Lovie kan je op zondag 26 juni, van 11 tot 18 uur, genieten van animatie, muziek, hartige en zoete hapjes, en lekkers voor de dorst.

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking uit de ruime Westhoek. Nu pakt de vereniging uit met ‘Goesting in de zomer’. “De sfeervolle omgeving rond het kasteel en de vijvers is de perfecte locatie om samen te genieten van de mooie natuur en het waardevolle erfgoed van het park De Lovie. Het is ook het startschot van het Zomerterras in het kasteelpark tijdens de zomermaanden”, zegt Angie Verbrigghe van De Lovie vzw.

“Je kan op zondag 26 juni doorlopend genieten van hartige en zoete hapjes en van lekkers voor de dorst. Er zijn muzikale noten van Saxilious, De Toape Geroapte en À Deux. De kinderanimatie met als thema Vlaamse kermis tovert lachende gezichtjes. Je laten verrassen door de leuke parkanimatie hoort er ook bij. De gymnasten van Turnkring Vlamertinge geven samen met mensen met een verstandelijke beperking het beste van zichzelf – ze verdienen allemaal een medaille.”

De Biotope

Het goede doel van ‘Goesting in de zomer’ is De Biotope. “Dat is de ruime hoevewerking van De Lovie vzw. De opbrengst gaat dit jaar naar het werken met dieren, een ontspannende activiteit voor heel wat mensen die we ondersteunen. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je De Biotope toch steunen? We appreciëren elke bijdrage op rekeningnummer BE51 4673 3521 0162, met vermelding van ‘De Biotope’. Voor giften vanaf 40 euro bezorgen we je een fiscaal attest.” (LBR)

De Lovie vzw, 057 33 49 65, www.delovie.be.