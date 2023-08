De Lochting Bierfeesten lokken veel volk

De vierde editie van de Lochting Bierfeesten, ingericht door de artisanale huisbrouwerij Klondiker, is een groot succes geworden. Er kwam veel volk op af. Het indrukwekkende gamma ambachtelijk gebrouwen bieren en de goede keuze van artiesten die kwamen optreden – Marino Punk (foto), The Kwaremont Brodders, Filet Americana, en tussendoor en achteraf DJ Starfire – zorgden voor een schitterende uitgave van deze bierfeesten. De kinderen konden zich uitleven op het springkasteel en wie honger had, kon die stillen met een lekkere hamburger of een knapperige braadworst. (foto Luc)