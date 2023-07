De Krekemeersen in Kortemark worden groot openluchtrestaurant

Van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli toveren 21 unieke foodtrucks De Krekemeersen om tot één groot openluchtrestaurant. De vierde editie alweer, waarbij grote en kleine fijnproevers een keuze kunnen maken uit meer dan 100 gerechten.

“We creëren dat weekend een culinaire belevenis van maar liefst 6.500 vierkante meter”, aldus organisator Geert Vanneste. “De bezoekers maken als het ware een culinaire wereldreis langs 21 foodtrucks met onder andere burgers, kroketten, wraps, pizza, pasta, pannenkoeken, ijsjes, cocktails… De foodtrucks staan in een cirkel opgesteld, zodat jong en oud snel zijn gading vindt tussen de tientallen gerechten die onze foodtruckers aanbieden. We organiseren Kortemark Zomert voor de vierde keer en ons festival is nog altijd gratis toegankelijk. We zorgen er ook voor dat mensen met een beperking zonder problemen het terrein op kunnen.”

“Maar er is ook een pak muzikale animatie dat weekend. Op vrijdag 7 juli krijgen we een linedancedemo te zien van countrydansgroep Old Kentucky uit Zarren en daarna laten we Nederlandstalige covers op het publiek los tijdens een optreden van Ontpopt.”

Kidscorner

“Op zaterdag 8 juli brengt The Cover Story Xperience de beste pop- en rockcovers van de afgelopen decennia. Op zondag 9 juli is dansschool Dançar uit Roeselare weer van de partij om het beste van zichzelf te geven en kan het publiek genieten van de optredens van Danny en Marleen, Bandit en Arjen. De voorbije editie kregen we meer dan 9.000 bezoekers over de vloer in het mooiste plekje van Kortemark. Ons foodtruckfestival is makkelijk te bereiken langs de ingang in de Lichterveldestraat, waar je ook makkelijk parking vindt.”

“Je kan er tijdens de openingsavond terecht vanaf 17 uur, op zaterdag openen we de deuren om 14 uur, terwijl je op zondag al kan aperitieven vanaf 11 uur. Voor de kinderen voorzien we een kidscorner van meer dan 1.000 vierkante meter, zodat de ouders op het gemak van een natje en een droogje kunnen genieten”, besluit Geert.

(JD)