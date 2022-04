De Krekemeersen in de kijker tijdens Putten vol Pit

Na de drie geslaagde edities bleven we in 2020 en 2021 op onze honger zitten, maar eindelijk: Putten Vol Pit is terug. Voor deze vierde editie die plaatsvindt op zondag 1 mei heeft Kortemark, in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, Het Regionaal Landschap en tal van andere verenigingen en organisaties, opnieuw alles uit de kast gehaald.

Op zondag 1 mei wordt domein De Krekemeersen, op een boogscheut van het station van Kortemark, opnieuw omgetoverd tot het gezelligste, tofste en leukste natuurdomein van Vlaanderen.

Activiteiten

Zoals steeds is het daarbij de bedoeling om het domein De Krekemeersen in de kijker te plaatsen en de troeven uit te spelen. Dat doet de gemeente door een combinatie van sport, spel, natuur, cultuur en algemene gezelligheid.

Putten Vol Pit richt zich naar het grote publiek, voor jong en oud dus, met activiteiten op en rond het water.

Zo is er vanaf 11 uur rafting, is er een averechts protestatelier, straattheater, zijn er workshops boomklimmen, zeefdrukken en vlechten, Rommelman, een poelparty, dj Nostalziggy, een jeugdige bar, foodtruck, maar ook diverse infostandjes en workshops,…

Prachtige omgeving

Pit betekent energie, en die zal je er die dag zeker kwijt kunnen. Iedereen is welkom en breng je hele buurt mee, al was het maar om te genieten van het spektakel en de prachtige omgeving. Al mag dat nadien natuurlijk ook nog steeds. Deelnemen is helemaal gratis en de Krekemeersen zijn te bereiken via de Lichterveldestraat, het station of de Proostdijeparking. (Trui Lievens)

Info: vrijetijdsloket@kortemark.be of tel. 051 56 61 08